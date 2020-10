Válságban a magyar luxuséttermek: a gasztroforradalmat is leverheti a járvány?

Az elmúlt évtizedben rengeteget fejlődött a budapesti csúcsgasztronómia, a koronavírus-járvány azonban a vendéglátáson belül a külföldiekre leginkább támaszkodó luxusétteremeket sújtja leginkább. A Babel, a Costes vagy az Onyx zárva vannak, a Borkonyha a napokban nyitott újra. A Michelin-csillagos éttermek közül elsőként a Széll Tamás által fémjelzett Stand nyitott ki június közepén. A járvány előtt mintegy hatvan százalékban külföldieket kiszolgáló étterem első két hete "egyenesen elkeserítő volt" a nyitás után. Ugyanakkor a pesti Stand testvérétterme, a budai Stand25 vendégköre kilencven százalékban magyar, amely a kieső forgalmat némileg ellensúlyozta.

A budapesti turizmus élénkülésével párhuzamosan, július közepére kezdett visszazökkenni a Stand és a Stand25 étterem forgalma a tavalyi szintre. Augusztusban már az előzetes terveiket hozta a forgalom, a határzár és a második hullám miatt azonban szeptemberben eltűntek a külföldiek, és a magyar vendégek is óvatosabbak lettek Hamvas Zoltán, az éttermek egyik tulajdonosa szerint - írja a G7. A dolgozókkal konszenzusra jutva - szinte mindnyájukat megtartva - mintegy egyharmados bércsökkentésében állapodtak meg.

A jelentős részben turistákból élő bulinegyed is szenved. Laurenczy Árpád két helyet üzemeltet a negyedben: a 80-90 százalékban magyarok által látogatott Kadarkát és az 50-60 százalékban külföldieket kiszolgáló Bárkát. A Bárkát egyelőre meg se nyitották, a Kadarkának pedig hullámzó a forgalma. "A magyar törzsvendégek hurráoptimizmussal tértek vissza a nyitás után, nagyon jó júniust zártunk, és júliusban is egész jól működtünk" - mondta Laurenczy. Augusztus közepén már egész sok külföldi is jött, 20-a után azonban elkezdett fogyni a magyar törzsközönség, "a vége már nagyon csökkenőben volt", a szeptemberi forgalom pedig majdnem fele a tavalyinak.

Anyagi és egészségügyi megfontolásból maradnak el a vendégek. Van egy pár törzsvendég, aki rövid távú lakáskiadásból élt, és tönkrement. Emellett láthatóan bizonytalanok az emberek, félnek a vírustól. Van, aki szájmaszkban megy pisilni, máson pedig látszik, hogy eljön egy szülinapra, de nem érzi magát komfortosan, nem is fogyaszt annyira

- mondta Laurenczy. Ugyan eleinte kapott kedvezményt a bérleti díjra, de már teljes számlákat kap. "Arculatot is kell váltani valószínűleg. Prémium borokkal foglalkozunk, de a válságban váltani kell, mert nem vagyunk létszükségletek, nem a napi menüből élünk" - mondta.

Címlapkép: Getty Images