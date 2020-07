Utazási szakértő: súlyos költségek merülhetnek fel, ha nem zöld országba utazol

A járványügyi korlátozások miatt továbbra is a belföldi nyaralást javasolja Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő a külföldiekkel szemben. Ha pedig mégis külföldre megy az utazó, készüljön fel a regisztrációs és egyéb eljárásokra.

A InfoRádió szakértője szerint momentán a legjobb tanács, hogy belföldön érdemes eltölteni a vakációt, illetőleg, ha valaki mindenféleképp szeretne külföldre utazni, hiszen "tengerre vágyik a magyar", akkor alaposan tájékozódjon, ami alapvető dolognak tekinthető manapság az egészségügyi helyzet és ahhoz kapcsolódóan a különböző szabályozások folyamatos változása miatt.

Önmagában ez azonban nem azt jelentené, hogy ne lehetne semmilyen módon külföldre utazni a sárgával vagy pirossal jelzett országokba, viszont az, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a piros országokat a nem javasolt kategóriába tette, azt jelenti, hogy az utazási irodák oda nem szervezhetnek utakat és biztosítás kötésére sincs lehetőség - magyarázta a szakember.

Ráadásul még az evakuálás összege is az utazóra hárulna, amennyiben ilyenre sor kerülne.

Nem beszélve arról, hogy egy-egy külföldi utazás alkalmával az adott országban a vendégeknek egy sor óvintézkedést is be kell tartaniuk, még egy zöld kategóriájú állam esetében is.

A görög utak esetében már az érkezés előtt 48 órával kitöltetnek egy kockázatelemző kérdőívet, a válaszok kapott QR-kód nélkül pedig repülőre sem lehet felszállni. A kérdőív alapján dől el, hogy érkezés után a reptéren fogják-e tesztelni az utast. Ha igen, akkor az eredményre a szállodában várnia kell egy napig a szobában, és csak negatív teszt esetén folytatható a nyaralás. Ha pozitív lesz, karanténintézménybe kerül az utazó.

Vagy Horvátországba utazva le kell adni a fix tartózkodási helyet, nem lehet tetszés szerint utazgatni az országban. A külföldi utak alkalmával az is előfordulhat, hogy az ott-tartózkodás alkalmával változnak a szabályok. Folyamatosan követik a hatóságok az egészségügyi helyeztet, nézve azt, hogy nem kell-e változtatni a besoroláson, ami akár már országon belüli régiók esetében is változhat.

Így a magyarok által nagyon kedvelt Horvátország esetében is előfordulhat, hogy bekerül a zöldből egy sárga zónába, ha a megbetegedések száma, vagy a különféle egészségügyi szempontok ezt indokolják, így az onnan hazatérőknek is kötelezővé válhat a karantén. Ennek az esélyével számolni kell

- figyelmeztetett a szakember.

