Újraindul a szúnyogirtás: ezeket a területeket érinti

Mintegy kilencven településen folytatódik a szúnyogirtás a héten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfő.

Mukics Dániel a közleményben azt írta, a következő napokban a Velencei-tónál, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében, valamint Mohács térségében terveznek részleges kezeléseket. A Tisza-tónál és Szolnok térségében, valamint a Csepel-szigeten néhány településen pótlólagos kezeléseket is végeznek majd - tette hozzá.

Arról is tájékoztatott, a nyár végi, meleg időjárás továbbra is kedvez a csípőszúnyogoknak, de a gyér csapadék miatt kevés helyen jelennek majd meg tömegesen a szúnyogok. Az érintett települések értesítést kapnak a kivitelezés pontos időpontjáról és módjáról, valamint a katasztrófavédelem honlapján is nyomon lehet követni, hogy mikor és hol lehet számítani szúnyogirtásra - áll a közleményben.