Újraindítanák a repülőjáratokat Kínába: pedig a maszkok sem védnek tökéletesen

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslatokat dolgoz ki a légijáratok újraindításához Kínába - közölte Sylvie Briand, a WHO globális vészhelyzetekre történő felkészüléséért felelős igazgatója kedden Genfben. Sajtókonferenciáján Briand közölte azt is, hogy a WHO a héten telefonos konferenciát tart az utazási és turisztikai ágazatok képviselőivel.

A megbeszélések célja, hogy újraindulhassanak a légijáratok Kínába. Az Egészségügyi Világszervezet olyan javaslatok kidolgozásán fáradozik, amelyek az utasszállítást végző repülőgépek legénységének védelmét szolgálják a tüdőgyulladást okozó új koronavírussal szemben.

Az érintett vállalatok legénységei ténylegesen tartanak a fertőzéstől, mert repülés közben nagyon szoros közelségbe kerülnek az utasokkal, és veszélyben érzik magukat

- mondta az igazgató. "Konkrét ajánlásokat kell megfogalmaznunk ezekkel a vállalatokkal, hogy a személyzeteik biztonságban, védve érezhessék magukat, s újraindulhassanak a járatok Kínába" - jelentette ki a WHO illetékese. Ugyanakkor hozzátette: még ezzel együtt sem tudja szavatolni, hogy a járatok újraindulnak. Hangsúlyozta, hogy nem kell világméretű járványról beszélni a közép-kínai Vuhanból szétterjedt új koronavírus esetében, inkább olyan megbetegedésről, amelynek több gócpontja van.

A WHO-tisztségviselő beszélt arról is, hogy bár az új típusú koronavírussal (2019-nCoV) fertőzötteknek védőmaszkot kell hordaniuk, de azokat, akik nem mutatják a betegség tüneteit, "a maszkok nem fogják százszázalékosan megóvni". Ehhez ugyanis gyakori kézmosásra és más higiéniai intézkedésekre van szükség.

Eddig 19 ország jelezte hivatalosan az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy a járvánnyal összefüggésben intézkedéseket hozott, illetve korlátozásokat léptetett életbe. Briand szerint a WHO együttműködik ezekkel az országokkal, s reméli, hogy változtatnak azon politikájukon, hogy hazaszállítják állampolgáraikat Kínából. A WHO-tisztségviselő szót ejtett arról is, hogy a vírus miatt elhunyt, illetve súlyos tüneteket mutató páciensek főleg olyanok, akik valamilyen előzetes betegségben szenvednek, vagy idősek.

A tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg Vuhanban. A közép-kínai városból indult járvány 24 országot ért el bizonyítottan. A vírus több mint 20 ezer embert fertőzött meg, a túlnyomó többségüket Kínában. Az ázsiai országon kívül csupán nagyjából 150 fertőzést jelentettek az egészségügyi hatóságok. A halálos áldozatok száma 400 felett van, Kína szárazföldi részén kívül két haláleset történt, egy a Fülöp-szigeteken, egy Hongkongban.

Címlapkép: Getty Images