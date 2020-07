Újra záródnak a határok: tömegével indultak haza a turisták külföldről

Az elmúlt időszakban - szinte valamennyi ország szabályozását vizsgálva - megfigyelhető, hogy egyre-másra szigorítások jellemzik a határpolitikát, illetve a turisztikai célú utazásokat bizonyos államok polgáraival szemben, ugyanakkor ez nem egységes - fogalmazott Kiss Róbert Richard, példaként említve a holland turistákat, akik tömegével hagyják el Horvátországot, miután karanténkötelezettséget rendelt el az oda utazókkal szemben Amszterdam.

A legtöbb európai ország szigorított a járványügyi intézkedésein, a holland turisták például tömegével hagyják el Horvátországot - hívta fel a figyelmet az InfoRádió turisztikai szakértője. Mindeközben a TUI, Európa legnagyobb utazási irodája sorra lemondta a Spanyolországba irányuló szervezett útjait, amelyek alól csak a beleári- és kanári-szigeteki turnusok kivételek. Az Egyesült Királyság pedig egyenesen karantént vezetett be a spanyolországi területekről érkező turistákra, illetve azokra, akik onnan hazatérnek. A fentieken kívül is tapasztalhatók további intézkedések, így például az észtek az osztrákokkal szemben is szigorítást vezettek be. Tehát,

szinte nincs is olyan ország, ahol ne vizsgálnák felül az aktuális egészségügyi előírásokat, emiatt pedig a turisztikai célú határátlépéseket.

Hogy vajon a magyar turisták mikor számíthatnak Horvátországban a hollandokéhoz hasonló szigorításra, Kiss Róbert Richard úgy fogalmazott: az egészségügyi intézkedésekről az egészségügyi hatóságok, illetve az országos tisztifőorvos tud bármilyen érdembeli nyilatkozatot tenni, hiszen neki, illetve az operatív törzsnek, valamint a kormánynak kell megítélnie a helyzetet, hogy mikor lesz akkora a kockázat már, hogy egy országot a sárga, esetleg a piros zónába tesz. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ez bármikor bekövetkezhet, így, aki külföldi utazást tervez, annak számolnia kell azzal, hogy akár karanténkötelezettség várhat rá hazaérkezéskor

