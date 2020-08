Újra rákaptak a magyarok az utazásra: rengeteg pénzt tapsoltak el

Március közepén nemhogy megtorpant, de szinte megállt a turizmus itthon, úgy tűnik sikerült valamelyest összeszednie magát a nyárra. Habár a szálláshelyek bevételei még elmaradnak a korábbi évek eredményeitől, úgy tűnik a SZÉP-kártyákra adható extra pénzek meghozták a hozzájuk fűzött reményeket.

Ahogy a miniszerelnök fogalmazott márciusban: a turisztikai szezonnak idén kampó - és be is vált a jóslata. 2020. júniusban az előző év azonos hónapjához képest a külföldi vendégek és vendégéjszakák száma 93 százalékkal visszaesett. A legnagyobb mértékű, 98 százalékos csökkenés Budapesten történt, a Balatonnál az előző év júniusi forgalom kevesebb mint tizede realizálódott. De a a belföldi vendégek száma is visszaesett: 60 százalékkal, a vendégéjszakáké 59 százalékkal - derül ki a KSH legfrissebb statisztikájából. Így nem csak a vendégek, de a várt bevétel is elmaradt: szálláshelyek júniusi szállásbevételeit hasonlítottuk össze ezen a grafikonon 2016. és 2020. között:

Jól látszik a meredek esés, a tavalyi évhez viszonyítva 81 százalékkal estek vissza a bevételek. Szállástípusonként egyértelmű, hogy a legnagyobb bevételt produkáló szállodák a nagy vesztesei a vírusnak, de a panziók bevételi is a felére esett vissza, a közösségi szálláshelyeké nagyjából a tizedére, a kempingeké a harmadára.

Van, ami pörög ugyanúgy

Érdekes eredményt kapunk ugyanakkor ha összevetjük az elmúlt év júniusi SZÉP-kártyás költéseket:



Láthatóan a SZÉP kártyás költések helyrerázódtak: míg márciusban még 1 milliárd 81 milliót, áprilisban már csak 31 milliót, májusban 482 milliót, júniusban azonban már 2,5 milliárdot költöttek róla a magyarok, tehát közel annyit mint egy évvel korábban. Ebben minden bizonnyal szerepe van turizmust segítő kormányzati intézkedéseknek, hiszen a SZÉP-kártya terheit csökkentették: a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó mértéke 4 százalékra csökken, a feltölthető összeg pedig jócskán megemelkedtek.

Megemelt értékhatárok

A személyi jövedelemadóról szóló 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet alapján 2020-ban béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a SZÉP-kártya

szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint (225 ezer forint helyett),

vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint (150 ezer forint helyett),

szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint (75 ezer forint helyett),

együttvéve legfeljebb az éves rekreációs keretösszeget meg nem haladó összeg - írja az ado.hu.

A Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

amennyiben a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll - ha a munkáltató költségvetési szerv - évi 400 ezer forint (200 ezer forint helyett), más munkáltató esetében évi 800 ezer forint (450 ezer forint helyett);

a 400 ezer, illetve a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló jogviszonya csak az év egy részében áll fenn.

Címlapkép: Getty Images