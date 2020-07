A Fiat 500 elektromos változatából a magyar utakon nagyon sok példány fut, ezek az autók eddig mind magánimportban kerültek hazánkba.

Az autó megújult változatát már hivatalosan is forgalomba hozzák Európában, így végre hazánkban is megrendelhető. További jó hír, hogy az autó egyik felszereltségi szintje befér a 11 milliós határ alá, így újabb típussal bővül a 2,5 milliós állami támogatásra jogosult autók kínálata is - írja a villanyautosok.hu.

Az olasz kisautó kétféle felszereltséggel és kétféle karosszéria kialakítással rendelhető meg a magyarországi Fiat márkakereskedésekben: Fiat 500 l’Ungheria, la Prima és la Prima kabrió.

