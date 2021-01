Új helyen vadásznak tahókra a magyar rendőrök: lesz dolguk bőven

Nagyon megjárta az a pofátlan BMW-s, aki záróvonalon keresztül vágott be a sor elejére a Kacsóh Pongrác úti felüljárónál. Úgy tűnik, a rendőrség is felfigyelt az útszakaszra, csúcsidőben vadásztak a tahókra.

Hatalmas karma történt kedd délután a Kacsóh Pongrác úti felüljárónál, ahol nap mint nap sok autós araszol türelmesen, hogy feljusson a felüljáróra és végre elindulhasson kifelé az M3 kivezetőn a városból - vezette fel az egyik friss olvasói videót a Budapesti Autósok közössége. Az útszakasz vonzza a tahókat, akik a záróvonal ellenére pofátlankodnak be az araszoló sorba, feltartva a forgalmat. Ezt vélhetően a rendőrök is tudják és azért álltak oda a felüljáróhoz a kedd esti, élénkülő forgalomban.

A felvételen elsőre egy Opel sofőrje feszegeti a szabálysértést de ez még kimagyarázható, hiszen messze volt a záróvonal és a cipzár-elv alapján be is engedték őt. Azonban nem sokkal később egy BMW-s bepofátlankodott a sor elejére a záróvonalon keresztül. A takarásban álló rendőr azonnal le is intette a sofőrt

