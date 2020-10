Tönkremehetnek a téli állásban ezek a járművek: így kell szakszerűen eltenni őket

A koronavírus miatt sokan elektromos rollerrel váltották ki a tömegközlekedést. Azonban hamarosan el kell tenni a járműveket télire, hiszen esőben, szélben, hidegben nem túl kellemes rollerezni. Mutatjuk, hogy kell szakszerűen elrakni télire a rollreket, hogy azok jövőre is rendesen működjenek.

A járvány miatt egyre többen igyekeznek kerülni a tömegközlekedést. Egyesek az olcsóbb autókban látják a megoldást, mások bringára pattannak, de sokan valamilyen oknál fogva - nincs jogsijuk, vagy nem akarnak megizzadni a bicajon - az elektromos rollert választották a busz, metró, villamos kiváltására. Egyre több ilyet látni a főváros útjain, még öltönyös emberek is rollerre pattantak.

Ám lassan közelít a tél, egyre kellemetlenebb lesz az esőben, szélben, hidegben e-rollert hajtani. Egyszercsak eljön a pillanat, hogy kétkerekű bajtársunkat eltegyük télire. De mi ennek a pontos menete? Hogy kell szakszerűen, hosszabb távon tárolni az elekrtomos rollert, hogy ne menjen tönkre? A német autóklub, az ADAC összeszedte, mire kell figyelni, hogy a járművek épségben átvészeljék a telet. Egy kérdés sem marad megválaszolatlan!

Töltsd fel, mielőtt elrakod

Célszerű nem teljesen lemerült akkuval eltenni az e-rollert. Mivel töltés közben az akku melegedhet, célszerű száraz, hűvös helyen bedugni a rollert a konnektorba. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen a közelben gyúlékony anyag! A szakértők azt javasolják, hogy 10 és 30 fok közötti hőmérsékleten érdemes tölteni az e-rollereket.

Ha nem teljesen száraz helyen töltöd az akkut, az rövidzárlatot okozhat, komoly tűzeset lehet a vége. Fontos minden töltés előtt ellenőrizni a kábeleket, csatlakozókat, hiszen ha valami megsérült, az szintén rövidzárlathoz okozhat.

Óvatosan a mosással

Az e-roller ápolásakor feltétlenül kövesd a gyártó utasításait. Az elektromos rollerek a fröccsenő víz ellen legtöbbször védve vannak, de a nagynyomású tisztítóval, vízsugárral vagy sűrített levegővel történő tisztítást a gyártók általában tiltják.

A legjobb, ha az elektromos csatlakozásokat száraz ruhával vagy kefével tisztítod. A nem elektromos alkatrészeket - beleértve a kijelzővel ellátott kezelőpanelt is - nedves ruhával törölheted le. Fontos, hogy a fékrendszert soha ne kend be semmivel, hiszen a viaszos ápolószerek nagyban rontják a fékhatást. Alapos tisztítás vagy bármilyen javítás után mindig végezz néhány fékpróbát!

Így tároljuk az e-rollert télen

Ha hosszabb ideig tárolod az e-rollert, feltétlenül tartsd be a vonatkozó gyártó utasításait. Négy hétnél hosszabb tárolás esetén akár szakemberhez is fordulhatsz, aki rendesen átellenőrzi a rollert, és felkészíti a téli álomra. De az ADAC néhány tanácsot is megfogalmazott azoknak, akik maguk tennék el télire a rollert:

Vedd ki az akkumulátort az e-rollerből (ha lehetséges)

Töltsd fel az akkumulátort körülbelül 60 százalékig

Tisztítsd meg az e-rollert nedves ruhával, majd viaszos tisztítószerrel is ápold le a járművet

Csökkentd a gumiabroncs nyomását 1,5-2 barra

Az e-rollert csak függőlegesen tárold

Ha nem használod az elektromos rollert, az akkumulátor lemerül, ami károsíthatja. Növelheted az élettartamot, ha 4-8 hetente felrakod a töltőre. Az optimális töltöttségi 60 százaléka körül van. Fontos, hogy soha ne csatlakoztasd az akkumulátort a töltőhöz túl sokáig, mert ez szintén károsíthatja.

Címlapkép: Getty Images