Tömegnyomor és pánik a Sziget első napján: akadozott a kijutás

Többen is rosszul lettek, a pultosok szedtek ki az embereket a tömegből, volt, aki el is ájult tegnap este, amikor véget ért Ed Sheeran, a Sziget első napi sztárfellépőjánek koncertje alatt - számol be az Index.

"A koncert közepe fele egy nagyon hangos sikítást hallottunk, és arra figyeltünk fel, hogy egy húszas éveiben járó lány üvöltve, magán kívül rohan ki, körmeit belemélyesztve kétségbeesett barátjába"

- írja az egyik olvasó. A fesztiválról való kijutás sem ment zökkenőmentesen, többen arról panaszkodtak, hogy több óráig tartott az út kifelé.

A Sziget fesztivál az Index megkeresésére a következő közleményt küldte:

"Az idei Sziget egy világsztárral nyitott így már napokkal ezelőtt tudtuk, hogy teltház várható, ami 95 ezer embert jelent egy időben a Fesztivál területén. Számítottunk rá, hogy a koncertre érkező látogatók egyszerre indulnak majd ki a buli végén és ezt a folyamatot a váratlan, rövid zápor még jobban felgyorsította. Figyelembe véve a K-híd teherbírását, a környező utcák és a közlekedési eszközök kapacitását úgy döntöttünk, hogy "megtörve" a tömeg haladását szakaszosan engedjük ki a látogatóinkat a fesztivál területéről elkerülendő a "külső" torlódást, fennakadást. A kijutás a biztonsági szolgálat és a rendőrség folyamatos kontrollja mellett zajlott, hatóságokkal szoros együttműködésben , a biztonsági terveknek megfelelően.

A kötelező check- in rendszer és biztonsági intézkedések miatt már a kiérkezéskor felhívtuk a figyelmet arra, hogy időben érkezzen mindenki, így a koncertre való bejutás is gördülékenyen zajlott. A Nagyszínpad előtt 60 ezer ember élvezte a koncertet, elképzelhető, hogy egy ilyen volumenű eseményen néhányan, hirtelen szembesülve a tömeggel, megijednek, ritkán ugyan, de előfordulhatnak ilyen esetek. Váratlan, személyi sérüléssel járó esemény, nem történt, másfél órával a koncert után már szellősen, gördülékenyen ki lehetett jutni a fesztiválról."