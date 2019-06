Tömegek várhatók hétévégén a Balcsin: tűt se lehet majd leejteni, erre kíváncsi mindenki

Ha levendula, akkor Tihany, szinte teljesen egybeforrt a város és a sokak által kedvelt ikonikus lila virág. Idén már tizenötödik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a félszigeten saját csokrot készítsenek a gyógynövény szerelmesei. A Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek alkalmával hatalmas embertömeg látogat el a Balaton-felvidéki községbe - hívja fel a figyelmet a HelloVidék.

A Tihanyi-félszigeten nem újkeletű a levendula jelenléte, Bitter Gyula, gyógynövényszakértő, az 1920-as években telepítette az első ültetvényt, Franciaországból származó szaporítóanyagból.

A nálunk termesztett levendula - a francia vagy keskenylevelű levendula - mediterrán származású növény, elsősorban a félsziget klímája az, ami lehetővé tette a termesztését

- tette hozzá a HelloVidéknek Vers József a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Tihanyi tájegységvezetője.

Az itt termő levendula minősége sokkal jobb volt, mint az anyaországból származóé, mivel sokkal több illóoalajat tartalmazott. Sikerét, minőségét az is mutatja, hogy még a tőzsdén is jegyezték. A tihanyi levendulakultúra már a telepítést követően, a ’30-as - ’40-es években, is igen pezsgő volt, ám ez szépen lassan lecsengett.

Mindenhol csak levendula



Nem véletlen, hogy Tihany annyira népszerű a virágzási időszakban: rendre tömegek érkeznek megcsodálni a lila ültetvényt! A HelloVidék ki is emeli, hogy a tizenötödik Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek keretében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park számtalan programmal várja az érdeklődőket. A Levendula Házban workshopokon, előadásokon, gyógynövénytúrákon és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a vendégek. Ezeken felül gyalogtúrákra hívnak, ahol a félsziget középső részén a tó partján a túrázók megfigyelhetik a szürkemarha gulyát és a közöttük futkosó ürgéket is. A rendezvények másik fő szervezője Tihany Község Önkormányzata is folyamatosan programokat kínál a Tihanyba érkezőknek az egész hónapban.