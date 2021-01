Tömegek lepik el a hazai sípályákat a hétvégén: erre feltétlenül figyelj, mielőtt útnak indulsz

Jön a tartós hideg, ami azt jelenti nyitnak a hazai sípályák, sőt, ha minden igaz a hét legvégén és jövő hét első napjaiban a hó is esni fog majd. Ettől függetlenül a hóágyúk gőzerővel termelik a jó minőségű havat. Viszont indulás előtt feltétlenül tájékozódj, különben pórul járhatsz.

Orbán Viktor miniszterelnök több ízben is azt javasolta a lakosságnak: ne tervezzenek a síszezonban külföldi utazásokat, ezzel is csökkentve a megfertőződés kockázatát.

A magyarok által a téli szezonban népszerű osztrák, olasz, francia sípályákról tehát le kellett mondanunk, már csak azért is, mert több ország is úgy döntött, nem nyitják meg, amíg tombol a járvány. Franciaországban például most már biztos, hogy legalább január 20-igzárva lesznek a pályák. A szakmai szervezet októberben még a mielőbbi nyitásban bíztak, és hogy szilveszterre helyreáll a rend, újra lehet utazni. Nos, most már tudjuk: nem így lett.

Még szerencse, hogy itthon is vannak sípályák, így a télisportok szerelmeseinek nem kell lemondaniuk az aktív kikapcsolódásról a járvány miatt. A hazai síelésnek viszont az időjárás tett keresztbe: nem volt elég hideg. Egészen mostanáig.

A jó idő adott

Az elmúlt hetek igen enyhe, nedves időjárása után kijelenthetjük megérkezett a tél. Fordulat áll be időjárásunkban, lehűlés, ugyanakkor változékony idő várható, megszűnik a gyakori párásság. Csapadékra főként havazás, eleinte még délen havas eső, néhol eső formájában lehet számítani, de nem valószínű nagy mennyiség - áll az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrisseb előrejelzésében.

Sőt, vasárnap és hétfőn a déli és keleti országrészben lehet hószállingózásra, gyenge havazásra számítani.

Összességében 2 és 5 mm közötti csapadék valószínű az előttünk álló egy hétben. Éjszakánként mindenütt fagypont alá csökken a hőmérséklet, -1 és -5 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek, de a jövő hét első felében a havas tájakon akár -10 fokig is hűlhet a levegő.

Örülhetnek a téli sportok szerelmesei, elsősorban a síelők, hiszen a tartós hideg azt jelenti, most már érdemes beindítani a hóágyúkat.

Síelni szabad egyáltalán?

A november 11-én érvénybe lépett új védelmi intézkedések és az azok meghosszabbításáról szóló kormányrendeletek szerint a szabadidős létesítmények (fitnesztermek, fedett uszoda, korcsolyapálya) használata ugyan tilos, az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása viszont engedélyezett. Ám a megnyíló sípályákat csakis síelésre, snowboardozásra lehet használni, szánkózni vagy ott kirándulni tilos. Az egyik legnépszerűbb magyar sípálya Eplényben van:

Ha az időjárás is úgy dönt, és megfelelőek lesznek a körülmények, elkezdünk hóágyúzni, de ideális esetben természetes hó is esik: mindkét verziónak nagyon örülnénk. Mindezek függvényében tervezzük, hogy megnyitunk több pályát is: most nyitva van az A1-es, a protokolláris sorrend szerint a következő az A7-es - ez a 2 fő pályánk van. Felkészültünk rá, a szükséges személyzet száma adott, a webshop működik, tehát rajtunk nem múlik

- mondta el a Pénzcentrumnak Bátor Balázs, a Intersport Síaréna marketing vezetője, majd hozzátette, az általuk nemrég bevezetett a létszámlimit miatt 1500 főt tudnak fogadni, de ez a megnyitott pályák számával párhuzamosan emelkedhet. A fő szempont, hogy amikor síelnek a vendégek, legalább 20 négyzetméternyi terület jusson egy főre.

Eplényben külön stáb van felállítva arra, hogy figyelje, mindenki betartja-e kötelező maszkhasználatot, és a kötelező távolságot. Ők akár az szabálytalankodó belépőjegyét is elvehetik, de előfordulhat, hogy leállítják a renitens viselkedő miatt a felvonót.



Azok számára, aki biztosítani szeretnék a helyüket a sípályákon, azt tudják javasolni, hogy feltétlenül vásárolják meg előre a jegyüket, erre már van lehetőségük a webshopon keresztül. Azt látszik, kedveli a közönség ezt a fajta megoldást.

Hasonló tanácsokat adott a síelni vágyóknak Erbeszkorn Tamás, a Mátraszentistváni Sípark sajtószóvivője is: ők ugyan csak hétfőn nyitnak, de felhívta a figyelmet, hogy indulás előtt feltétlenül tájékozódjunk a helyi viszonyokkal kapcsolatban, és aki teheti, váltsa meg előző nap a jegyét.

A hétvégén még a 29 hóágyú teszi a dolgát, melyek 2-3 nap alatt akár 40-50 cm-nyi havat is elő tudnak állítani, majd hétfőn a gépek helyére megérkezhetnek a sportolni vágyók. A tél első fele ugyan nem teremtett kedvező feltételeket, a szóvivő felhívta azonban a figyelmet, hogy a szezon akár húsvétig is kitolódhat. A befogadóképessége persze a mátraszentistváni pályáknak is korlátozott, és a megfelelő óvintézkedéseket be kell tartani, ám mivel több hektárnyi területről van szó, aggodalomra semmi ok.

Van hol síelni itthon is

Bánkút



A bánkúti Sí Klub honlapja szerint hét lesiklópályán, négy húzó, három tolókaros sífelvonó, és hótaposó gépek biztosítják a kiváló síelési lehetőségeket. A nehéz, közepes valamint a tanulópálya között válogathat ki-ki tudásának megfelelően. A téli időszakban amatőr sí és snowboard versenyeken mérhetik össze tudásukat a lejtők szerelmesei. A szánkózók az elkülönített szánkópályát használhatják. A Bánkúti Síiskola műanyag sípályáján már hó nélküli időszakban is lehet síelni, október végétől pedig minden hétvégén folyamatosan indulnak tanfolyamok. A felnőtt napijegy: 6500 forint, a diák/senior jegy 5000 forint, a gyermek napijegy pedig 3500 forint. Jelenleg azonban az itt lévő hó mennyisége síelésre nem alakalmas.

Dobogókő



A dobogókői síközpont fekszik a legközelebb Budapesthez, egyelőre viszont a síterep jelenleg nem üzemel. Arról nem találtunk információt, mikor fog nyitni az idény. Múlt szezonban jó hóviszonyok mellett reggel 9-től délután 16 óráig várták a síelőket, péntek-vasárnap a felnőtt napijegy 4000 forintba, a gyermek napijegy 3000 forintba került. Hétfőtől csütörtökig 500 forinttal olcsóbb volt a napijegy mindkét kategóriában. Az 1. pálya felső része meredek, amely csak gyakorlott síelőknek ajánlott, az alsó szakasz viszont a kezdők számára is ideális. A 2. pálya szintén hasonló adottságokkal rendelkezik, ám ezen pálya felső, erdei szerpentines szakasza nem használható. Mint ahogy a legtöbb magyar sípályán, itt is tilos szánkóval vagy kutyával a sípálya területére lépni.

Eplény



Eplényben található Magyarország leghosszabb egyben, megállás nélkül síelhető útvonala, amely 1927 méter hosszú és teljesen kezdőbarát kék jelzésű szakaszokból tevődik össze. Teljesen kezdőktől a profikig mindenki jól érezheti magát a különböző pályákon, legyen az snowboardos vagy síelő. A síaréna változatos, 7984 méter hosszú pályarendszerén 16 különböző útvonalon lehet hódolni a téli sportoknak. A felnőtt maxijegy (nyitástól zárásig) 11 900forintba kerül, a gyerekjegy 8 900 forint, de lehetőség van 2, 3, 4 és 8 órás jegyeket is venni.

Kékestető

Az ország legmagasabb pontján található sípálya 2. leghosszabb lesiklópályája Magyarországon. A pálya kezdő síelők és családok számára alkalmas, mivel enyhe lejtése van a lesikópályának. A pályán egy 700 méteres tányéros felvonó és két tanulólift található. A déli sípálya teljes hossza 1800 méter, szélessége 40-60 méter. Professzionális pályafenntartó gépek gondoskodnak a hó egyenletes és tartós minőségéről, a hó utánpótlását pedig hóágyúk végzik. Bár a szezon még nem indult el, így ez változhat, de a honlap tanúsága szerint a Kékestetőn 6000 forintba kerül a felnőtt napijegy, a gyermek napijegy ára pedig 4500 forint. A sípálya jelenleg még zárva tart.

Mátraszentistván

A Mátraszentistváni Sípark 6 sípályájának hossza összesen 4300 métert tesz ki, melyek több mint 9 hektáros területen fekszenek. Többféle nehézségi fokozattal találkozhatnak az idelátogatók, az elmúlt évek fejlesztéseinek és a sok szolgáltatásnak köszönhetően pedig valódi családi sítereppé vált. A pályák közelében található víztározónak köszönhetően egész szezonban biztosított a hóágyúk vízszükséglete. Jelenleg egyelőre zárva vannak. Mátraszentistvánban egy síovoda, valamint egy tanulólift is kialakításra került, de itt található a Mátra egyik legmeredekebb sípályája is. A sípark egyik legjobb előnye, hogy rendkívül csodálatos panoráma tárul a síelők szeme elé, valamint éjszakai világítással is rendelkezik. A Mátraszentistváni Síparkban a felnőtt napijegy 900 forintba, a diák napijegy 7500 - a gyermek napijegy 6500 - forintba kerül hétvégén. Hétfőn nyitnak a tervek szerint.

Sátoraljaújhely

A Zemplén Kalandpark területén 3 sípálya található, ezek közül az egyik az ország leghosszabb és legszélesebb műanyag sípályája. A téli havas időszakon kívül a műanyag pálya használata időjáráshoz, létszámhoz és előzetes bejelentkezéshez kötött -írja a honlap. A pályák mellett melegedő, hideg-meleg konyhás büfé várja a vendégeket, valamint az ország első és egyetlen símúzeuma. Síiskola, kölcsönző, öltözők és zuhanyzók is várják a látogatókat, valamint jégkorcsolya pályával is csalogatják a téli sportok szerelmeseit. A sípályákhoz való feljutást megkönnyíti Magyarország leghosszabb libegője, melynek középállomása a Magas-hegyen, a sícentrumnál található. Az idei árakat még nem tüntették fel, azt tudjuk csak, hogy múlt szezonban viszont a felnőtteknek 4500 forintot kell fizetniük a pályák napi használatáért, a gyermekeknek 3750 forintba kerül a napijegy. A síterep jelenleg nem üzemel

Visegrád

A visegrádi sípálya Magyarország egyik legszebb fekvésű síterepe, ugyanis a lejtőről gyönyörű kilátás nyílik a Fellegvárra és a Dunára. A pálya a füves talajnak köszönhetően már kevés hómennyiség esetén is jól sízhető, a pálya enyhe lejtése miatt tanulóknak is kiváló, de dinamikus sízők is szeretik, mert elég széles a gyakorláshoz. A visegrádi Nagyvillám Sípályán a felnőtt napijegy 6500, a diákjegy 5800 és a gyerek napijegy 5100 forintba kerül hétvégén.

