Több százeres luxustáborba küldi gyerekeit a magyar elit: elképesztő, mik vannak

Nyakunkon a nyáriszünet, ami a legtöbb szülőnek komoly fejtörést jelent, hiszen ki kell találni, mivel fogja elütni a gyermek az előtte álló 10 hetet. Ma már rengeteg tábor elérhető az ország szinte minden pontján, és ha körülnézünk, látjuk, hogy 25-30 ezer forint alatt nem nagyon úszhatunk meg egy hetet. De persze vannak 235 ezres luxustáborok is a leggazdagabbaknak.

Az előrejelzések szerint több mint 215 ezer gyermek fog táborozni idén: a szülők egyre inkább felismerik a táborok gyermekfelügyelet melletti pozitív hatásait, ennek ellenére sokan még nem választott tábort, így a következő hetekben komoly rohamra kell számítani a helyekért.

A jelenlegi táborkínálat óriási, csak a Táborfigyelőn közel ezer turnus közül lehet válogatni ár, helyszín és tábortéma alapján is. Azonban a hatalmas kereslet, azaz a táborozók megnövekedett száma egyúttal áremeléshez is vezetett: tíz százalékkal kell többet fizetni egy vakációs lehetőségért idén, mint tavaly.

Hol? Mit? Mennyiért?

Területi különbségek ma már nagyon nincsenek, tehát az ország bármelyik részén elérhetőek színvonalas programok. Ennek a fő oka, hogy az a fajta koncentráció, ami korábban jellemző volt, azaz hogy kizárólag a Balaton, illetve a Velencei-tó köré szervezték a táborokat, ma már nem jellemző. Ennek fő oka, hogy egyrészt felgyorsult a világ, a gyerekek is felgyorsultak, egyre több programra, élményre, impulzusra van szükségük, és ennek egy szelete csak a strand vagy a medence. Innentől kezdve az Alföld közepén vagy Győr-Moson-Sopron megye szélén egyformán jó táborokat lehet találni. Ez a családok szempontjából azért jó hír, mert nem kell messzire utaztatni a gyereket annak érdekében, hogy tartalmas programokon vehessen részt, értelmesen tölthesse el a szünidőt - mondta el a Pénzcentrum kérdésére Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.

Árban van különbség

Két típusú tábort különböztethetünk meg, egyik a napközis, amikor a szülő hétfőtől péntekig reggel viszi, este hozza a gyereket, a másik az ottalvós, ez jellemzően 5-7 napig tart. A fővárosban és a megyeszékhelyeken elsősorban napközis táborokat szerveznek, kisebb településeken, vidéken inkább ottalvósokat.

Elmondható, hogy országosan nagyjából 10 százalékkal magasabbak az árak, mint tavaly.

Nagy átlagban 35 ezer körül vannak a nappali, illetve 50 ezer forint környékén a bentlakós táborok, de óriási a szórás: van olyan szuper kalandtábor, ami 26 ezer forint, de olyan is, ami nyelvi, és 235 ezer forintba kerül - mind a kettő egyhetes, ottalvós. A két szélsőség között nagyjából bármilyen árkategóriában lehet találni lehetőségeket.

Viszont fontos lenne, hogy ne csak az ár, hanem az ár-érték alapján válasszunk. Attól értékes a tábor, hogy minél több aktív programja van, és minél több impulzus éri a csemetéket - hiszen akkor fogják igazán jól érezni magukat

- mondta el a szakember.

Szülői félelmek: ki a megbízható?

Fontos, hogy a szülők biztonságban tudják a gyermekeket, amíg ők dolgoznak, de emellett az is, hogy élménydús hetet, heteket tudjanak számára biztosítani. A gyermek szocializációja szempontjából is ez egy remek lehetőség, hiszen új közegbe kerül, ahol kipróbálhatja magát, az a fajta tapasztalat, ahogy megtalálja a helyét, pozícionálja magát, alkalmazkodik, a későbbiekben ez kifejezetten pozitív hatású.

Egységes szabályozás azonban nincsen arra vonatkozóan, hogy mit kell tudniuk a táboroknak, milyen kritériumok alapján lehet őket biztonságosnak nyilvánítani.

Éppen ezért létrehoztuk a Táboros Szakmai Minimumprogramot, amelyben rögzítettük azokat a kritériumokat, amiknek meg kell felelnie egy tábornak, hogy igazán élménydús és biztonságos legyen. Ez kitér olyanokra is, hogy például jogi személyiséggel kell rendelkeznie az adott tábornak, hogy felelősségre vonható legyen, sőt, a táborfelügyelők végzettségére, tapasztalatára is, korosztályi bontásra, a szállás minőségére és az étkezésre is.

Tábor, mint cafeteria elem

Idén legnépszerűbbek a sport-, az idegen nyelvű, az informatikai és a készségfejlesztő táborok. Sok meghökkentő, vagy extrém esemény is előkerült ebben az évben: lesz jobb agyféltekés rajztábor, okostelefonos animációs tábor, agykontroll-, de dühkezelő tábor is.

Egyre több cég támogatja úgy a munkavállalóit, hogy fizeti a gyerekek nyári kikapcsolódását, vagy annak egy részét, sőt, sok helyen SZÉP kártyával is lehet már fizetni - ahogy arra Pálinkás Máté, a People Team gyerektábor szervezője hívta fel a figyelmünket. Ők 3 turnusban összesen 21 féle tábort rendeznek Kecskeméten. A Pénzcentrum olvasóit különösen érdekelheti, hogy a már azokra a fiatalokra is gondolnak, akiknek fontos a pénzügyi tudatosság: a Cash Flow gazdasági tábor a 13 évesnél idősebb gyerekeket várja. Akik pedig egyszer majd vállalkozónak tudják elképzelni magukat, és elmúltak 12 évesek, azok a Te vagy a jövő szekcióban fogják jól érezni magukat, ahol egy fejvadász cég is segíti az eligazodást. Délelőttönként tematikus foglalkozásokon, workshopokon vehetnek részt, ahol játékos formában sajátíthatják el az alapokat. Délután és este azonban már a sporté és a játéké a főszerep. Mindez 75 ezer forintba kerül, de számos kedvezmény igényelhető.

Szintén népszerű a LEGO robot programozó tábor, melyet Budapesten rendeznek meg a 7-15 éves korosztálynak, napközis rendszerben: "Az 5 napos tábor során (4 óra programozás / nap) különféle kinézetű LEGO EV3 típusú robotokat építünk, megtanuljuk ezek programozását, és elkészítjük életünk első 3D számítógépes játékát." Ez 40 ezer forintba kerül.

Az agrár-, élelmiszeripari és mezőgépész nyári tábort Szigetcsépen rendezik meg, és 12-17 éves kamaszokat várnak, akiket érdekel a mezőgazdaság. 38 ezer forintba kerül. A tábor újszerűsége abban van, hogy az országban egyedülállóan a mezőgazdaság jobb megismerhetőségét kívánja megcélozni azon fiatalok számára, akik érdeklődnek eziránt a terület iránt. Számotokra olyan gyakorlati hetet állítottunk össze, melynek keretében mezőgazdasági, élelmiszeripari és a mezőgépész feladatokkal ismerkedhettek meg tematikus rendszerben. Tehát az utánpótlásnak is egy fontos eszköze lehet.

Pécsett a fiatal színjátszókat várják június 24-28. között, ahol megismerkedhetnek a színházi munka alapvető mérföldköveivel. Az ára 24 ezer forint.

De természetesen van már nyomozótábor is, ahol váratlan fordulatokkal tűzdelt detektív történetekkel fognak találkozni a gyerekek, melyekben kicsit elmosódik a valóság és a fikció közötti határvonal, és a környező személyek és tárgyak sem feltétlenül azok, aminek első pillantásra tűnnek. Ára 35 ezer forint.