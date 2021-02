Több mint 5700 magyar család vett így 7 személyes autót: a támogatás nem volt elég

Közel 4 ezer új, hétüléses autóra kötöttek lízingszerződést 2020-ban az érintettek az államilag támogatott autóvásárlási programban. A támogatási rendszert sikeresnek tartó Magyar Lízingszövetség adatai szerint a lízingcégek 11,6 milliárd forinttal finanszírozták a nagycsaládosok autóvásárlásait, ez autónként átlagosan 2,96 millió forintos finanszírozott összeget jelent.

A járvány ellenére tavaly is jelentős szerepet kaptak a nagycsaládosok autóvásárlási programjában a lízingkonstrukciók. Ez annak ellenére is igaz, hogy a pandémia magyarországi megjelenése után a korábbi hónapokhoz képest visszafogottabb volt az érdeklődés. A Magyar Lízingszövetség összeállítása szerint a múlt évben a lízingtársaságok összesen 11,6 milliárd forinttal finanszírozták a nagycsaládosok autóvásárlásait. Összesen 3924 lízingszerződést kötöttek az érintettek, vagyis autónként átlagosan 2,96 millió forinttal finanszírozták a vásárlásokat a lízingtársaságok.

Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára azt mondta: "A nagycsaládosok autóvásárlási programja még 2019 júliusában indult, ennek keretében a három- vagy több gyermeket nevelő családok egy új, hétüléses autó megvételéhez a vételár felét, maximum 2,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak. A támogatás indulása óta eltelt másfél évben összesen 5742 lízingszerződés megkötésére került sor. Ennek eredményeként a lízingcégek 16,9 milliárd forintos finanszírozást nyújtottak a nagycsaládosoknak."

A nagycsaládosok autóvásárlási programjáról a főtitkár azt is elmondta, hogy nagyon kevés esetben utasították el a lízingcégek a finanszírozási kérelmet. Másfél év alatt átlagosan 100-ból mindössze 5 esetben volt erre példa.

Tóth Zoltán emlékeztett arra is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma adatai szerint a lízingcégek a nagycsaládosokhoz került autók mintegy 29 százalékához nyújtottak finanszírozást, ez is azt mutatja, hogy a lízingtársaságok fontos szerepet kaptak a programban. A legfrissebb adatok alapján a Magyar Lízingszövetség sikeresnek tartja ezt a programot és továbbra is támogat minden olyan kezdeményezést - például a tisztán elektromos autók beszerzésének támogatását is - amelyek hozzájárulnak a magyarországi autópark megújulásához.

