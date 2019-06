Több mint 45 ezren már próbálták: reagált a MOL az új igényekre

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre is kiterjeszti a Limo autómegosztó szolgáltatási területét a Mol, miután a legtöbb felhasználói visszajelzés erre irányult az indulás óta eltelt közel másfél évben - mondta el Ratatics Péter, a Mol Magyarország és a Fogyasztói Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak adott interjúban. A szolgáltatás fejlesztésével a tervezettnél gyorsabban haladt a Mol, ugyanakkor a kezdeti időszak gyerekbetegségei következtében az első éves eredmény elmaradt a várakozásainktól.

A társaság célja, hogy hogy a környező országok nagyvárosaiban is meg tudja honosítani a limózást, ezek közül leghamarabb Prága kerülhet sorra, Magyarországon pedig elsősorban a nagy diákvárosok, mint például Debrecen van rajta a térképen, de azt is vizsgálják, hogy hogyan lehetne a nyári szezonra a Balatont is becsatornázni a Limo-zónába, illetve a napon túli kölcsönzési lehetőséget elérhetővé tennék - mondta el Ratatics Péter, aki a Mol egyéb, újnak számító tevékenységeivel kapcsolatos terveiről is beszélt.

Portfolio: Hogyan alakult a Mol Limo elmúlt bő éve? Beváltotta a hozzá fűzött várakozásokat?

Ratatics Péter: Az első év a tapasztalatszerzésről, az építkezésről, a kezdeti problémák kiküszöböléséről szólt. Összességében a szolgáltatás jól indult, a visszajelzések meglehetősen pozitívak. Örülünk a versenynek, a több mint 77,5 négyzetkilométeres szolgáltatói területtel, illetve az ezen elérhető 450 gépjárművel piacvezetők vagyunk Magyarországon.

Az ügyfélszám egyértelműen beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Több mint 45 ezer regisztrált ügyfelünk van, akik közül minden második már legalább kétszer igénybe vette a szolgáltatást. A Limóval ráadásul olyan célközönséget sikerült megszólítanunk, akivel eddig nem nagyon volt kapcsolatunk: a Budapesten élő, 20-35 év közötti, a jövő fogyasztói generációját adó fiatalok alkotják a gerincét ennek a fogyasztói bázisnak. De természetesen nem csak őket célozzuk meg, a legidősebb Limo-ügyfél 89 éves. Szeretnénk viszont javulni többek között abban is, hogy a jelenleg döntő többségében férfi ügyfélkört bővítve próbáljunk minél jobban a nőknek is kedvezni, például azzal, hogy gyerekülést is biztosítunk az autókban, ami egyébként visszatérő fogyasztói igény.

Portfolio: A parkolással kapcsolatos problémákat sikerült megoldani?

Ratatics Péter: Kezdetben viszonylag gyakran találkoztunk a szélvédőn mikuláscsomagokkal, egyes ügyfeleinknek pedig meg kellett szokniuk, hogy attól, hogy ez nem az ő autójuk, még nem lehet bárhol megszegni a KRESZ-szabályokat. De amikor elindítottuk a Limót, számítottunk is rá, hogy lesznek problémáink e téren.

Másrészt a fizetős parkolási rendszerhez igazodva ma már egy automata rendszert használunk a Limók parkoltatására: amennyiben valaki valahol leparkol, az autó bezárása után a rendszer automatikusan elindítja a parkolási üzemmódot, és teljes egészében meg tudjuk fizetni a parkolás ellenértékét. A korábban ebből kifolyó mikuláscsomagok jelentős része így mára eltűnt, és ha elő is fordul még, az többnyire a GPS-koordináta pontatlanságból vagy a rendszer időszakos zavarából adódik.

