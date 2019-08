Tízből kilenc magyarnak ez hiányzik a strandokról: jogos az igény?

Tízből kilenc magyar internetező szívesen venné, ha a strandokon elérhetőek lennének környezetbarát eszközök (pl. kulacsok, poharak, táskák), 45 százalékuk pedig akár fizetne is ezekért - derül ki egy a környezettudatos strandolási szokásokat vizsgáló online felméréséből.

A Jófogás felhasználói körében 2019 júliusában végzett felmérés eredményei szerint a megkérdezett strandolók 96 százaléka fontosnak tartja a környezetvédelmet. Ez többnyire (67%) a szelektív hulladékgyűjtők tudatos használatában nyilvánul meg, de vannak, akik már újratölthető kulacsokkal helyettesítik a PET palackokat (18%), illetve 13-13 százalékos arányban olyanok is, akik egyáltalán nem szemetelnek strandokon vagy inkább nem étkeznek olyan helyen, ahol csak műanyag tányér, evőeszköz vagy szívószál kapható.

Bár a legtöbben azt vallják, törődnek a természetvédelemmel, a válaszadók 16 százaléka a környezetkímélő megoldások és eszközök magasabb árát tartja gátló tényezőnek, míg a megkérdezettek csaknem egynegyede úgy gondolja, hogy egyedül nem tud eleget tenni a természet megóvásáért. A Jófogás mindezeket figyelembe véve is fontosnak tartja megmutatni a magyar fogyasztóknak, hogy a környezetbarát megoldások könnyen és megfizethetően is elérhetőek - akár másodkézből, amivel a Földet is óvhatjuk.

Varju Lilla, a Jófogást üzemeltető Adevinta Classified Media Hungary marketing igazgatója kiemelte, hogy a cég már második éve végzi a Túlfogyasztás Világnapján, idén július 29-én publikált "Secondhand hatás" kutatását a környezetvédelem és a fenntarthatóság területén. A kutatással ezzel a felméréssel is arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy nemcsak anyagi megfontolásból érdemes az oldalon adni és venni, hanem környezettudatos szempontból is. Ezeket a termékeket ugyanis nem kell újra legyártani, nem kell leselejtezni, így az ezekből az eljárásokból adódó szén-dioxid kibocsátástól megóvhatjuk a Földet.

Az utóbbi két évben a Jófogás felhasználói évente 200 000 tonna szén-dioxidtól óvták meg a Földet csak azzal, hogy használt termékeket adtak és vettek az oldalon. Ez olyan pozitív hatással van a környezetünkre, mintha Budapest teljes közlekedése évente 45 napra leállna. A marketing igazgató ezért tartja fontos tanulságnak, hogy a környezettudatos strandolási szokásokkal kapcsolatos felmérés válaszadóinak több, mint kétharmada örömmel használna ingyenesen kölcsönözhető játékokat és sporteszközöket, amennyiben lenne rá lehetőség a vízpartokon is. Ami pedig a legnépszerűbb strandokat illeti: a Jófogás felmérése szerint a Balaton és a Velencei-tó országos egyeduralma (nem meglepően) megdönthetetlen, míg a legtöbb budapesti strandolónak a Lupa Beach és a Palatinus jelenti a riviérát.