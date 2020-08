Titkos út a Balatonra: Te is az utolsók közt indultál el? Hát nem vagy egyedül!

Ha most indulsz el a Balcsira, várhatóan gigadugóba ütközöl az M7-es autópályán. Mutatjuk a hosszú évek tapasztalaital alapján tökéletesített, titkos kerülőutat.

Bár a Balatonra már a hét első felében ki lehetett volna tenni a megtelt táblát, még most is rengetegen vágnak neki az útnak, akár tervezetten, akár spontán - hogy kiélvezzék még a nyár utolsó napjait. Tehát az M7-es várhatóan ma is be fog dugulni, ahogy az elmúlt napokban is zsűfolt volt a pálya még az esti órákban is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről. Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

Csakhogy ez nem egy átlagos hétvége, hanem hosszú hétvége, ráadásul a korlátozások miatt rengeteg programot ide halasztottak, amiket eleve nem az ünnepi hétvégére terveztek, pedig abból sem volt kevés. Ha pedig ez nem lenne elég:

Ma gyenge - mérsékelt (5-20 km/h), változó irányú, többnyire délies, a Balatonon a vízen gyakrabban északkeleties szél lesz a jellemző. A déli, kora délutáni órákban a Balaton nyugati részén délies irányból egy-egy élénkebb (~ 25 km/h) széllökés is lehet. Zavartalanul napos idő várható, csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Késő estére 22 fok köré csökken a hőmérséklet. A Balaton Siófoknál 25, a Velencei-tó Agárdnál 23 fokos.

Akkor most merre menjek?

Aki nem akarja a balatoni, velencei tavi nyaralást idegösszeroppanással indítani, annak ezúttal is kapóra jöhet a Pénzcentrum kedvenc kerülőútja:

Budapest > Budaörs > Etyek > Alcsútdoboz > Vértesacsa > Lovasberény > 811-es út > Székesfehérvár > Sárszentmihály > Sárkeszi > Nádasdladány > Jenő > Füle > Balatonfőkajár

Az útvonalat a nyári időszakban mi is rendszeresen használjuk: akár a magyar tenger, akár a főváros felé igyekszünk, gyönyörű útvonalon, fix 2-2,5 óra alatt a nap bármelyik szakában meg lehet járni a távot.

A Velencei-tóhoz a fenti útvonalat követve Alcsútdoboznál kell Vértestarcsa felé venni az irányt, majd pedig a Lovasberény > Nadap útvonalon juthatunk el a tóhoz.









Címlapkép: Getty Images