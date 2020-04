Tényleg a legdrágább a legjobb? Itt a nagy nyárigumi-teszt

Érdemes most nyári gumira váltani? Az egyetlen nagyszabású hazai gumitesztből kiderül. A 13 szett összevetését egy profi tanpályán végezték. És vajon melyik szettet érdemes megvenni? Most minden kiderül.

Minden tavasszal az autózás meghatározó kérdése a nyári gumira váltás. Idén ugyan a koronavírus és a kijárási korlátozás miatt jóval kevesebbet autózunk, a szakértők szerint viszont most sem érdemes elbliccelni a gumiváltást és az évszaknak megfelelő abroncs választását. Ahogyan az is egyértelmű, hogy most az autózás a legjobb és legbiztonságosabb közlekedési mód, amit immár az ingyenes közterületi parkolás is országszerte segít. A Használtautó.hu és a nonstopgumi csapata a Hungaroringen található Groupama Tanpályával karöltve - ahogyan 2012 óta minden évben, idén is - egy nagyszabású, közlekedésbiztonsági fókuszú gumiteszttel segíti az autósokat az abroncsválasztásban, kiemelve a tavaszi gumicsere fontosságát.

A teszten a hazánkban legnépszerűbbnek számító, 205/55 R16 méretben a nyári abroncsok mellett 2-2 négyévszakos, illetve 2-2 téli szett is mérkőzött az új garnitúrák között. A tesztelők továbbá azt is megnézték, miként viselkedik az autó egy használt, még a törvényi előírásoknak bőségesen megfelelő nyári szettel, illetve hogy mit tud egy 4 esztendős, még nem teljesen elhasznált téli gumival a tavaszi, 18-20 Celsius fokos hőmérsékleten, ami az elkövetkezendő napokban és az előrejelzések szerint húsvétkor is vár ránk.

Autóhossznyi különbség is adódhat!

Az egyes gumiabroncsoknak száraz és nedves aszfalton, fékezhetőség és kanyarjellemzők tekintetében is bizonyítaniuk kellett, továbbá gördülési ellenállásukat, zajszintjüket és kopásukat is pontozták. A teszt különlegessége, hogy az összes eredmény publikus, így aztán nemcsak az abroncsok sorrendje látható, hanem az is, hogy az egyes gumikkal milyen féktáv adódott a teszt 60 km/óráról indított vészfékezéseinél: száraz útfelületen átlagosan 15, vizesen 15,8 méteres. (Már ez is jól mutatja, hogy legyen bármilyen abroncsunk, az autózás esőben óvatosságot igényel.) Ugyanakkor továbbra sem mindegy, hogy milyen gumi van az autónkon. Már a 60 km/óráról indított vészfékezés is autóhossznyi, útfelülettől függően akár 3,6-4 méteres különbségeket mutatott a fékutak kapcsán.

Szokatlan fölényt mutatott idei győztesünk, a Michelin Primacy 4, ami ezúttal fékezhetőség, valamint kanyarjellemzők és zajszint alapján, száraz és vizes úton is a legjobbnak bizonyult

- jellemzi a győztest Katona Mátyás, a Használtautó.hu autós magazinjának főszerkesztője és szakértője. Hozzáteszi: "Bár a prémium abroncsok biztonsági fölénye egyértelmű, a tesztből kiderül, hogy egy-egy középkategóriás abroncs tudása is átlag feletti. A legfőbb konklúzió pedig az, hogy a koros, ránézésre még megfelelő abroncsnál a legolcsóbb, új nyári szett is jobb lehet. Az is szembetűnő az eredmények alapján, hogy az évszaknak nem megfelelő téli abroncsok minden szempontból komoly lemaradást mutatnak. A négyévszakosak is kompromisszumosak, de annál persze mindenképpen jobbak, mintha bármikor is nem az évszaknak megfelelő gumival közlekednénk."

A tizedméteres pontossággal dolgozó, GPS-es mérésen alapuló teszten - azon túl, hogy minden mérést ötször végeztek el, azaz összesen 130-szor vészfékeztek - az összesített eredményhez a száraz fékezhetőséget 30, a vizes úton mértet 20, a kanyarjellemzőket és a kigurulásból származtatott gördülési ellenállást 10-10, míg a kopásállóságot 15, a zajszintet 5 százalékos súllyal vették figyelembe, ami alapján az alábbi sorrend adódott.

Az elérhető maximális pontszám 96,5 százalékát hozta a harmadik éve veretlen Michelin Primacy 4, de 90 százalék felett teljesített a Goodyear EfficientGrip Performance 2. Becsülendő ugyanakkor a náluk érezhetően olcsóbb Firestone Roadhawk tudása is, a méretosztály legjobb 20 ezer forint alatti abroncsát pedig a Hankook kínálja. Még a mezőny legolcsóbbjának számító Taurus abroncs és a négyévszakos Barum is kielégítő eredményt ért el, a használt nyári és az egészéves Michelin CrossClimate+ gumi azonban csak feltételesen kielégítő minősítést kapott. A téli abroncsok ezzel szemben, legyen szó új, akár prémium márkásról vagy pláne használtról, egyértelműen rossz megoldásnak számítanak már a tavaszi, 20 Celsius fok körüli hőmérsékleten is: ezek nem csupán átlag feletti fékutat és átlag alatti kanyarjellemzőket, hanem átlag feletti kopást is mutattak.

Címlapkép: Getty Images