Télikabátokat a szekrénybe: jövő héten akár 16 fok is lehet

Visszatér a meleg, a jövő héten akár 16 fok is lehet.

Enyhe decemberünk lesz az Országos meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Ma 2 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, és csapadék is várható. Szombaton 2 és 8, vasárnap 6 és 11 fok között alakulnak a nappali maximumok.

Hétfőn kellemesen meleg lesz, nappal akár 15 fok is lehet, kedden pedig akár 16 fokig is melegedhet a levegő. Szerdán és pénteken is kitart a meleg, a nappali maximumok akkor 10 és 16, illetve 8 és 15 fok között alakul.

Címlapkép: Getty Images