Tehetetlen a hatóság: ravasz trükkel húzzák le közutakon a magyar autósokat

A koronavírus-járvány miatt a legtöbb magyar család idén belföldön tölti a szabadságát, és többségük autóval keresi fel a kiválasztott úticélt. Mivel rengeteg családnak sokéves, műszaki szempontból közel sem 100 százalkos gépjárműve van, így ilyenkor gyakrabbn fordulnak elő meghibásodások, sokan maradnak az út szélén. Nem árt azonban vigyázni, ha beüt a baj, hiszen továbbrais jellemző, hogy feketézők húzzák le a bajba került autósokat a hazai utakon: az embernek nincs elég baja, ha lerobban a kocsija, még arra is figyelnie kell, milyen autómentő szakit hív segítségül. A laza szabályozás miatt ugyanis sokan engedély nélkül, de ami még rosszabb: tisztességtelenül végzik ezt a tevékenységet. A simlis tréleresek kihasználják a szorult helyzetet, és komoly pénzeket húznak le a bajbajutottakról.

Ha útra kelünk, még a legnagyobb odafigyelés és karbantartás ellenére is előfordulhat, hogy egyszerűen beadja a kulcsot az autónk, vagy valamilyen balesetet szenvedünk. A nagy bosszúság közepedte azt sem tudjuk, hová kapjunk hirtelen. A baj felmérése után a következő lépés nyilván az, hogy hogyan jutunk ki a szorult helyztből. Legtöbben lázasan autómentőt keresnek, és ha mellényúlnak, akkor komoly összegekre vehetik le őket.

Magyarországon ma elég gyéren van szabályozva a közúti járműmentés. Tehát akárki vehet egy trélert, és felcsaphat autómentőnek, bármiféle engedélyek nélkül, miközben nekünk, tisztességes vállalkozóknak rengeteget kell beszereznünk, és akkor még a többi költségről, vesződségről nem is beszéltem

- mondta korábban a Pénzcentrum megkeresésére egy autómentéssel foglalkozó vállalkozó. A plusz terhek között említette a többi mellett a kötelező karbantartásokat, a vizsgáztatást, és az útdíjakat is.

Ugye sok feketéző személyautót, vagy kisteherautót használ. Na most, ha én lejárt műszakival közlekedem az autómentőmmel, akkor akár 800 ezer forintra is megbüntethet a rendőr. Ők meg megússzák egy jóval kisebb összeggel, vagy kimagyarázzák magukat - mondjuk, ha csak nemrég járt le a vizsga.

Ráadásul - folytatta - sokan nem is tudják, hogy kell szakszerűen és biztonságosan kocsit menteni, amivel veszélybe sodorják magukat, és a bajba kerülteket is. Elmondása szerint, ha ez még nem elég, a nem teljesen tisztességes kollégák sok esetben rengeteg pénzzel le is húzzák a kimentendő autóst.

Az a baj, hogy ugye az ember nemigen szokott ilyen szolgáltatást igénybe venni. Így pedig nincsen tisztában az árakkal, és azzal sem, hogy hozzáértő veszi-e fel a telefont: ezt, illetve a szorult helyzetet használják ki a lehúzós tréleresek. Odamegy, felpakolja a kocsit, és bemondja a két-háromszoros árat. Az ember pedig egyfelől mihamarabb szabadulni akar az útról, vagy ahol épp lerobbant, másrészt pedig már ott van a tréleren a kocsija, így kifizeti a kért összeget

- vázolta a lehúzás módszerét a tréleres.

Nem lehet mit tenni

A vállalkozó elmondta, tisztességes kollégáival többször is sürgettek megoldást a hatóságoknál, ám ők a vonatkozó rendeletre hivatkozva közölték, hogy tehetetlenek a feketézőkkel szemben. Ebben ugyanis az áll, hogy sérült, vagy műszaki hibás jármű továbbításához nincs szükség semmilyen engedélyre. Az hivatásos autómentés pedig értelmezésük szerint díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységnek minősül, így a vállalkozóknak - akik tehát legálisan akarják végezni a munkájukat - rendelkezniük kell a vonatkozó engedélyekkel.

Mint vállalkozó, nyilván számlát is kell adniuk a legális autómentőknek, a kormánynál pedig csak olyan ülhet, akinek van jogosítványa a tehergépjárműre, rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel.

A feketézőktől ezeket sem kérik... Ha megállítja ne adj' Isten a rendőr, azt mondja, hogy szívességből viszi a lerobbant kocsit, vagy valami hasonló dumával kimenti magát. És ennyivel el is van intézve. Én meg, ha nem viszek fuvarlevelet, vagy valami igazolásom hibádzik, már kapom is a büntetést az ellenőrzésen

- háborgott az autómentős. Ugyanis a díj ellenében közúti árutovábbítást végző teherjárművek - mint pl. a tréler - csak és kizárólag fuvarlevéllel vehetnek részt a forgalomban. "Most akkor én is zárjam be a céget és csináljam feketén? Jobban megérné, csak a gyomrom nem venné be..." - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images