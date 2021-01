Te is idén tervezel autót venni? Ezt jobb, ha tudod: felbolydul a piac

Sokan hosszú távon is felhagynának a tömegközlekedéssel a koronavírus-járvány miatt - derül ki egy nemzetközi felméréséből. A hirtelen megváltozó keresletre a járműiparnak is fel kell készülnie.

A tömegközlekedők közel harmada fél éven belül beszerezne egy autót, aminek elsődleges oka a koronavírus-fertőzéstől való félelem - derül ki az EY 3300 fogyasztó bevonásával készült felméréséből. Közülük is a legelszántabbak a jelenleg 24 és 39 év közöttiek, akik az első gépkocsi-vásárlók mintegy felét teszik ki. Eközben a tulajdonosok ötöde gondolkodik azon, hogy még egyet vesz a már meglévő autója mellé.

Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak az alternatív mobilitási eszközök, mint amilyen az elektromos rollerek vagy például az autó-megosztás. Ez a trend most megfordul. A pandémia hatására egy új piac alakul ki a fizetőképes korosztály körében, amire a gyártóknak és a kereskedőknek is minél hamarabb reagálniuk kell. Az ehhez szükséges ellátási folyamatok és technikai háttér kialakításához pedig nagy szükség lehet külső szakértő bevonására is

- hangsúlyozta Demeter Ákos, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének partnere.

A válaszadók háromnegyede (78%) a járvány végét követően is gyakrabban vezetne. A kutatás szerint hatalmas mértékben, közel 70 százalékkal csökkenhet azok száma, akik tömegközlekedéssel mennek majd munkába és hasonló arányban lehetnek kevesebben azok is, akik szórakozni, kikapcsolódni indulnának közösségi eszközökkel.

A gépkocsival nem rendelkező, de autóvásárlást tervező emberek több mint kétharmada benzines vagy dízel járművet választana, mindössze negyedük (23%) venne hibridet és csak 6 százalék döntene a tisztán elektromos meghajtás mellett.

Címlapkép: Getty Images