Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. március 27.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2021. március 27., szombat.

Névnap

Hajnalka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 362.49 Ft

USD: 307.44 Ft

CHF: 327.41 Ft

GBP: 423.71 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44201.25

OTP: 13480 Ft

MOL: 2222 Ft

RICHTER: 8785 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Március 27. szombat: Nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, de legalább néhány, a délkeleti, keleti tájakon akár több órára is kisüt a nap. Délutántól előbb a Dunántúl középső és déli részein, később a középső megyékben is több helyen számíthatunk záporokra, esőre, nagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, illetve az Alföld nyugati tájain zivatar is kialakulhat. Területi átlagban mindössze pár mm csapadék valószínű, csak záporokhoz kötődve, kis területen hullhat érdemi mennyiség. A délnyugati, déli, délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérik. Intenzív záporok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűlhet le a levegő.

Március 28. vasárnap: Észak felől szakadozik az összefüggőbb felhőzet, ugyanakkor közép- és magasszinten is érkeznek fölénk felhők. Főleg éjjel, reggel még elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, napközben már nem valószínű számottevő csapadék. Az északnyugati, majd délnyugati, nyugati szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Március 29. hétfő: Az ország délnyugati, nyugati felén változóan felhős, északkeleti, keleti felén nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nem valószínű számottevő csapadék (esetleg az északkeleti határnál fordulhat elő itt-ott jelentéktelen eső). Helyenként megélénkül a nyugati szél. Éjszaka -3 és +4 fok közé süllyed, napközben 13 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a nyugati megyékben lesz a melegebb idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Szombat délutánig jók lesznek a közlekedés-meteorológia feltételei, majd egy érkező hidegfront miatt szombat délutántól már lesznek vizes, csúszós útszakaszok is.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szombat délutántól hideg fronthatás várható, ami az erre érzékenyeknél elsősorban fejfájást és erősödő migrént okozhat.

