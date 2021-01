Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. január 23.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2021. január 23., szombat.

Névnap

Zelma, Rajmund

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.51 Ft

USD: 293.88 Ft

CHF: 331.60 Ft

GBP: 402.05 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43630.22

OTP: 13600 Ft

MOL: 2238 Ft

RICHTER: 8160 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Január 23. szombat: Elsősorban az ország déli megyéiben lehet szűrt napsütés, másutt vastagabb lesz a felhőtakaró, délutántól erőteljesen megnövekszik a felhőzet. A nap első felében még helyenként, délutántól nyugat felől egyre többfelé ered el az eső, sőt néhol az ég is bedörrenhet. Késő este az Alpokalján már havas esőre is számítani kell. A délkeleti szél az Alföldön lehet erős, míg délután az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul a szél. Néhol viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 15 fok között valószínű, a Kisalföldön délután gyorsan hűlni kezd a levegő. Késő estére 2 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Január 24. vasárnap: Délelőtt hazánk nagy részén még vékonyabb, szakadozott lesz a felhőzet. Délután délnyugat, nyugat felől vastagszik a felhőtakaró, beborul az ég. Délelőtt kisebb eséllyel, de időszakosan előfordul kisebb eső. Délután délnyugat, nyugat felől összefüggő csapadékrendszer éri el az országot, amely kelet, északkelet felé helyeződik. Kezdetben elsősorban esőre számíthatunk, melyet eleinte a Nyugat-Dunántúlon, illetve a hegyekben, az esti, éjszakai óráktól a középső országrészben is egyre többfelé havas eső, havazás vált fel. A délkeleti, majd a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten az enyhébb idő.

Január 25. hétfő: A vastag felhőzóna egyre északkeletebbre húzódik, az ország nagy részén kisüthet hosszabb-rövidebb időre a nap, ugyanakkor napközben délnyugat felől ismét egyre több helyütt beborulhat az ég. A csapadékzóna északkelet felé vonul, egyre kisebb területre terjed ki, az esőt ott is egyre több helyen havas eső, hó váltja fel. A délutáni óráktól a déli, délnyugati megyékben ismét előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, helyenként havas eső is. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +3 fok között valószínű, de a havas, esetleg derült nyugati részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Az Alföldön a délkeleti, a Kisalföldön az északnyugati szél erősödik meg, amely iránytartási problémákat okozhat. Főleg a Dunántúlon intenzív csapadék várható nagyobb területen, így csúszós útszakaszokra kell készülni.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg-,délutántól hidegfrontra jellemző tünetek is jelentkezhetnek a nap során.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!