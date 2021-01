Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. január 2.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2021. január 2., szombat.

Országos középtávú előrejelzés

Január 2. szombat: A ködfoltok feloszlását követően változóan felhős időre számíthatunk, délkeleten több, másutt kevesebb napsütéssel, majd a délutáni óráktól nyugat felől vastagszik a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlon a késő délutáni, esti óráktól több helyen eleredhet az eső, zápor. A délkeleti, keleti szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között várható, északon mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket. Késő estére 0 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Január 3. vasárnap: Kora délutánig erősen felhős vagy borult marad az ég, a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé, keleten helyenként eső, záporeső is várható, majd dél felől vékonyodik, nagyobb területen fel is szakadozhat a felhőzet, és szűnik a csapadék. A keleti, délkeleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, sőt az Alföld déli és keleti részén 10, 11 fok is lehet.

Január 4. hétfő: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor. Kezdetben a keleti, majd az északkeleti szél élénkülhet meg helyenként. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Főként éjszaka lehet párás, foltokban ködös az idő, majd szombat napközben javulnak a látási viszonyok. Éjszaka néhol előfordulhat szitálás, esetleg ónos szitálás, de számottevő csapadékra majd csak szombat délutántól, estétől számíthatunk a Nyugat-Dunántúlon.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfronti hatásra számíthatunk. Az arra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, migrén, fáradtságérzet, álmatlanság.

