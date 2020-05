Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. május 30.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2020. május 30., szombat.

Névnap

Janka, Zsanett

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 347.04 Ft

USD: 312.66 Ft

CHF: 325.05 Ft

GBP: 386.09 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35875.71

OTP: 10370 Ft

MOL: 1970 Ft

RICHTER: 6810 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Május 30. szombat: A több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan fordulhat elő zápor, elsősorban az északkeleti megyékben pedig néhol zivatar is lehet. A Dunántúl nyugati felén kisebb a csapadék esélye. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon és a Zempléni-hegység körül napközben megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 21 fok között valószínű. Késő estére 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Május 31. vasárnap: Délutánra mindenhol befelhősödik az ég, ezzel együtt egyre többfelé elered az eső is. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, de északkeleten, a Hajdúságban és a nyugati határnál mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósabban felhős északi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Június 1. hétfő: Éjszaka a borult idő mellett gyenge eső még szinte bárhol előfordulhat, majd napközben szakadozik a felhőzet, nagyobb eséllyel a Dunántúlon napos időszakok is lehetnek, és ekkor már inkább csak időszakos eső, záporok fordulhatnak elő. Zivatar sem kizárt. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, az Alpokalján viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között valószínű, de a tartósan felhős (közép-magyarországi) tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Változóak lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Nagyobb számban a délutáni órákban több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyet apró szemű jég is kísérhet. Az északias szél több helyen erőre kap, de intenzívebb csapadékgócok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Vezessünk óvatosan!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Folytatódik az ilyenkor szokásosnál hűvösebb, változékony idő.

Akciók

