Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. május 2.)

Névnap

Zsigmond

Deviza árfolyam

EUR: 354.16 Ft

USD: 322.56 Ft

CHF: 335.58 Ft

GBP: 403.51 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 0.00

OTP: 9540 Ft

MOL: 2042 Ft

RICHTER: 6890 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Május 2. szombat: Az összefüggő felhőzet miközben szakadozik, fokozatosan kelet felé helyeződik át, estefelé inkább már csak a Tiszántúlon maradhat felhős az idő. Ezzel együtt a gyengülő, megszűnő csapadékzóna is kelet felé tevődik át. Másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, és főként északkeleten, keleten záporok, néhol zivatarok is kipattanhatnak, de a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhat helyenként zápor. Az északnyugati, északi szelet élénk, a Dunántúlon olykor erős lökések kísérik, de szélerősödés zivatarok környezetében is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Május 3. vasárnap: Nyugaton már reggelre, később pedig keleten is csökken a felhőzet, és általában gomolyfelhős, napos idő várható. Délután már csak helyenként alakulhat ki zápor. Az északnyugati szelet többfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható.

Május 4. hétfő: Éjszaka túlnyomóan derült lesz az ég, majd napközben gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Néhol zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, többfelé erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Változóak lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Éjszaka több helyen, pénteken inkább keleten várhatók ismétlődő jellegű záporok, zivatarok, emiatt arrafelé csúszósak lesznek az utak. Iránytartást nehezítő, erősebb széllökések zivatarok környezetében várhatók.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatásra számíthatunk. A frontérzékenyek körében többeknél fordulhat elő fejfájás, görcsös panasz, vérnyomás-ingadozás.

