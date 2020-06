Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. június 6.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2020. június 6., szombat.

Névnap

Norbert, Cintia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 344.04 Ft

USD: 304.69 Ft

CHF: 316.73 Ft

GBP: 385.92 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 37985.66

OTP: 11580 Ft

MOL: 2000 Ft

RICHTER: 7025 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Június 6. szombat: A keleti tájak fölött is megszűnik a csapadék és fokozatosan felszakad a felhőzet. A többórás napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar is lehet. A délkeleti, déli szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik, de záporok, zivatarok környezetében is lehet erős, esetleg viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 17 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Június 7. vasárnap: A gomoly- és fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, de egyes helyeken átmenetileg akár zártabb is lehet a felhőzet. Több helyen, napközben legkisebb eséllyel délnyugaton várható zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél olykor megélénkül, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.

Június 8. hétfő: Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható több-kevesebb napsütéssel. Többfelé, legkisebb eséllyel északnyugaton valószínű zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szelet élénk, a Kisalföldön olykor erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka még csak elszórtan, péntek napközben sokfelé és több alkalommal várhatók záporok, zivatarok, emiatt főként péntek napközben számíthatunk esőtől nedves, csúszós utakra. Péntek napközben a középső és a keleti országrészben sokfelé okoznak majd iránytartási problémát az erős, viharos széllökések.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás. A hideg- és a melegfrontra érzékenyek körében is többeknél jelentkezhetnek panaszok, pl.: fejfájás, vérnyomás-ingadozás.

