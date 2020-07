Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. július 18.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2020. július 18., szombat.

Névnap

Frigyes

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.20 Ft

USD: 308.74 Ft

CHF: 329.14 Ft

GBP: 388.17 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35200.88

OTP: 10780 Ft

MOL: 1775 Ft

RICHTER: 6580 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Július 18. szombat: A Dél-Dunántúlon és a középső tájakon a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz, másutt többnyire erősen felhős marad az ég. Északon, északkeleten többfelé, máshol szórványosan fordul elő eső, zápor, az északkeleti megyékben és a délnyugati határ mentén zivatar is lehet. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, főként a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Július 19. vasárnap: A több-kevesebb napsütés mellett gyengén és erősen felhős időszakok, illetve területek egyaránt lehetnek. Szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ugyanakkor zivatarban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Július 20. hétfő: Gomolyfelhős, napos idő lesz, hajnalban átmenetileg pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. Helyenként - nagyobb eséllyel északkeleten, keleten - alakulhat ki zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Péntek estig csapadéktól vizes, nedves útszakaszokra több helyen is számítani kell.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, hidegfronti tünetek lehetnek.

Akciók

