Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. július 11.)

Névnap

Nóra, Lili

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.12 Ft

USD: 312.48 Ft

CHF: 331.97 Ft

GBP: 394.62 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35589.60

OTP: 10760 Ft

MOL: 1834 Ft

RICHTER: 6700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Július 11. szombat: Délelőtt túlnyomóan derült, száraz idő várható. Délután előbb a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten, később másutt is megnövekszik a felhőzet, de az Alföld nagy részén napos marad az idő. Kora délutántól előbb a Nyugat-Dunántúlon, később északkeleten helyenként, majd másutt is valószínű zápor, zivatar. Az északnyugatira, északira forduló szelet kora délután a Dunántúlon, a középső országrészben, valamint a Zemplén környezetében és az Észak-Alföldön viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 30 és 35 fok között alakul, de a nyugati megyékben néhány fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 15, 25 fokra hűl le a levegő.

Július 12. vasárnap: Éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult égre, és sokfelé esőre, záporra van kilátás, egy-egy zivatar is kialakulhat. Reggelre a Dunántúlon, majd napközben középen és keleten is csökken a felhőzet, már csak nappali gomolyfelhő-képződére számíthatunk. A frontális csapadék a déli órákra a keleti határ mentén is megszűnik. Az északnyugati szél nagy területen erős, helyenként viharos lesz, de estére jelentősen veszít erejéből a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 26 fok között alakul.

Július 13. hétfő: A sok napsütés mellett nappali gomolyfelhő-képződésre, kevés fátyolfelhőre, csapadékmentes időre számíthatunk. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 26 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Kedvezőek lesznek a közlekedés időjárási feltételei, száraz utakon autózhatunk.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfront éri el hazánkat, emiatt fejfájás, migrén, ingerültség jelentkezhet.

