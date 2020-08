Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. augusztus 22.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2020. augusztus 22., szombat.

Névnap

Menyhért, Mirjam

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 351.03 Ft

USD: 297.63 Ft

CHF: 326.47 Ft

GBP: 389.53 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 0.00

OTP: 0.0 Ft

MOL: 0.0 Ft

RICHTER: 0.0 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Augusztus 22. szombat: Délutánig túlnyomóan derült, csapadékmentes idő lesz, csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen a nappali órákban. Késő délután előbb az Alpokalján, majd a Dunántúl középső részein is erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon a szél északira fordul, megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet

Augusztus 23. vasárnap: Közepesen és erősen felhős területek, illetve időszakok is lesznek, emellett hosszabb-rövidebb napsütésre is számítani lehet. Több helyen előfordul záporeső, zivatar. Egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugatira forduló szél. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, délkeleten valószínű a legmelegebb idő.

Augusztus 24. hétfő: Gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok váltakoznak. Hosszabb-rövidebb napsütésre is számítani lehet. Délelőtt szórványosan, délutántól néhol valószínű zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19, a maximum-hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Szinte tökéletesek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, csupán napkelte és napnyugta idején okozhatnak problémát a vakító napsugarak, emiatt védjük szemünket napszemüveggel!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front ugyan nincs fölöttünk, de a magasban továbbra is melegedés zajlik. A szabadban tartózkodva védjük testünket az erős UV sugárzástól.

