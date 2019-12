Színt vallott Lagzi Lajcsi: ennyiért karácsonyozhatott idén a mulatós legenda

Egész családjával útnak indult karácsonykor Lagzi Lajcsi, hogy egy milánói étteremben vacsorázhassanak. Ez számításaink szerint egy 5 fős családnak alaphangon is legalább 250-300 ezer forintjába kerülhet, de természetesen ennek a többszörösét is ott lehet hagyni az embernek, ez csak a pénztárca mélységének a kérdése. Az pedig egyáltalán nem meglepő, hogy valaki karácsonykor nem a otthon melegét választja, friss statisztikák szerint ugyanis a szállodai foglalások száma 24 százalékkal nőtt idén karácsonykor, mint tavaly. Úgy hogy az ezt megelőző két évben is robbanásszerű volt a magyarok karácsonyi kiruccanós kedve.

Több mint tíz éve tervezem, hogy eltöltök egy estét a dzsessz fellegvárának számító amerikai Blue Note klub olaszországi szalonjában, és immár az asztalt is lefoglaltam

- mondta el a Blikknek Galambos Lajos, aki arról is beszámolt, trombitásként régi vágya, hogy világszínvonalú dzsesszmuzsikusok játékának élvezete közben költsek el egy igényes vacsorát.

A mulatós legenda a portálnak elmondta azt is, ha nem lenne függőben lévő ügye, utalva a büntetőperre, aminek keretében több tízmilliós forintos közüzemi csalással és vesztegetéssel is vádolják, akkor jelenleg ő lenne a világ legboldogabb embere. Minden esetre az üggyel kapcsolatban a sztár még azt is megjegyezte, hogy a milánói dzsesszvacsorán nem erre fognak gondolni.

Oh, a Jazz

Persze azt nem tudhatjuk, hogy Galambos Lajos pontosan melyik előadásra vett jegyet a családjával, ám karácsony környékén az étterem hivatalos oldala szerint 35 - 40 eurós belépők van az egyes eseményekre. Ha a mulatós király egész családját elvitte az estére, nem kevesebb mint 5-en voltak, 3 gyerek + a feleség, ami ha mondjuk a 40 eurós jeggyel számolunk máris 200 euró, azaz mai árfolyamon 66 ezer forint.

Természetesen a belépőhöz vacsora asztalt is kell foglalnia annak, aki étkezni is akar a zene hallgatása közben. Ezt egyébként a jegyvásárlás mellé bárki megteheti, persze az ételkért külön fizetni kell. Egy igazi olasz hamburger például 19 euróba kerül, a hely csirkesalátája pedig 14 euró, egy Rib Eye steak viszont már 28 euró. Ételeket átszámítva tehát 4 600 forinttól egészen 9 200 forintig választhat az ember, átlagban fejenként tehát simán ott lehet hagyni 7 ezer forintot csak a kajára, ami öt fővel számolva 35-40 ezer forint is lehet. És ebben még nincsenek benne az italok.

A hely itallapja szerint egy gin tonic 16 euró, azaz valamivel több mint 5 ezer forint, míg egy Cuba Libre 12 euró, azaz mai árfolyamon számolva majd 4 ezer forint. Egy korsó Guinnes sör 9 euróba, azaz 3 ezer forintba kerül, míg egy a 3 decis Coca Cola 5 euró, azaz kb. 1 600 forint.

És akkor a borokról még nem is beszéltünk. A helynek ugyanis külön borlapja van, amiről palackonként lehet kikérni a nedűket estére. Természetesen a választék óriási, így egyéni ízlés és pénztárcamélység, hogy ki milyet választ. A helyen egy palack bort vagy pezsgőt megúszhatunk 6-9 ezer forintból is, de természetesen vannak 30, sőt 90 ezer forintos tételek is.

Ha tehát az ember koktélozik a helyen, ráadásul családostul, akkor bizony az italra is könnyen rászámolhat annyit vagy majdnem annyit, mint az ételekre. Így a vacsora, nem is annyira dőzsölve, mindennel együtt is simán benne lehet 70-100 ezer forintba.

Amihez ha hozzávesszük a belépő árát és mondjuk a borravalót már lassan 200 000 forintnál járunk. És akkor még nem is mentünk el Milánóba és vissza. Ennek persze a legkényelmesebb, leggyorsabb módja a repülés, ugyanis Milánóba rengeteg fapados légitársasággal el lehet jutni.

Egy jegy most 40 ezer forintba kerülne oda-vissza, de természetesen ha valaki hónapokkal az utazás előtt foglal 10 ezerből is megúszhatja. Ez azt jelenti, hogy egy öt fős család 50-200 ezer forintig jut el oda-vissza Milánóba, de persze ha az ember vacsorázik, jó eséllyel legalább egy napot meg is száll valahol a hőn áhított étterméhez közel, ami megint csak az igények kérdése, hogy mennyiből jön ki. De jelen állás szerint családos szobákat 30 ezer forint környékén lehet foglalni persz éjszaka, de persze ez is könnyen a többszörösére duzzasztható, ha az ember úgy akarja.

Mindezek alapján, egy karácsonyi, őt fős vacsora egy dzsesszétteremben repülőjeggyel, étel-italfogyasztással, legalább egy éjszakás szálással

alsó hangon 250 - 300 ezer forintos kiadást jelent.

Ám ennek a többszörösét is könnyűszerrel el lehet költeni. A muszikos ráadásul 10 éve tervezte már a vacsorát, úgyhogy biztosan nem ezen akart spórolni az évben.

Sokan utaznak

30 százalékkal nő a közvetített forgalom karácsonykor friss adatok szerint és 24 százalékkal nő a foglalások száma tavalyhoz képest. Az átlagos foglalási érték 97 ezer forint, de akadnak kirívó esetek is. Hajdúszoboszló, Hévíz és Gyula mellett Zalakaros, Eger és Szeged a legcsábítóbb belföldi úti célok.

Bár a karácsonyt hagyományosan otthon töltjük meghitt családi körben, évről évre nő a vendégforgalom ilyenkor a szálláshelyeken. "Itthon 2016-ról 2017-re 120 százalékkal, míg 2017-ről 2018-ra 85 százalékkal nőtt a közvetített forgalom a december 22-26 közötti időszakban - mondta Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. - A foglalási adatok szerint idén ez további 30 százalékkal gyarapszik."

A legtöbben az apartmanok (27%), vendégházak (19%) és panziók (18%) közül választanak, de fokozott az érdeklődés a három (17%) és négycsillagos (14%) hotelek iránt is. Az átlagos foglalási érték 53 százalékkal nőtt az előző évhez viszonyítva, idén 97 ezer forintot kóstál. A legtöbben (36%) 50 ezer forint alatt költenek szálláshelyükre, a vendégek kevesebb mint harmada szán 50-100 ezer forintot a karácsonyi kikapcsolódásra.

Jóval kisebb tábort alkotnak (17%), akik 100-150 ezer forintot is befektetnek az ünnepi feltöltődésre, 8 százaléknak ez viszont 200 ezer forintot is megér. Mindössze a foglalások 10 százaléka 200 ezer forint feletti. Vannak kirívó esetek is, például a legnagyobb összegű foglalás 1 millió 250 ezer forint értékű és Hévízre szól, a legolcsóbb foglalás pedig 5000 forint, Parádon.

