Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 17.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. február 17., szerda.

Névnap

Donát

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 359.26 Ft

USD: 297.17 Ft

CHF: 332.64 Ft

GBP: 412.61 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44941.65

OTP: 13600 Ft

MOL: 2290 Ft

RICHTER: 8980 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Február 17. szerda: Felhős idővel indul a nap, de napközben északnyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, az északkeleti tájakon marad a borongós idő. Egy csapadékzóna érkezik északnyugat felől, ami viszonylag gyorsan mozog, de a keleti vidéken estig kitart majd a csapadékhullás. Elsősorban reggel, kora délelőtt helyenként átmeneti ónos/fagyott eső is előfordulhat, majd zömében esőre, záporra kell számítani, de az északkeleti megyékben végig havazás lesz a jellemző. Ott szerda éjfélig néhány centiméteres friss hóréteg is kialakulhat. A többnyire mérsékelt déli, délnyugati szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul, megélénkül, egyes részeken meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán jobbára 4 és 10 fok között várható, de északnyugaton egy-két fokkal enyhébb, északkeleten pedig több fokkal hűvösebb idő valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Február 18. csütörtök: Általában változóan felhős lesz az ég, több órára kisüt a nap, csak északkeleten lehet több a felhő. Napközben csapadék nem valószínű, de hajnalban, reggel északkeleten, keleten helyenként havazás, havas eső előfordulhat. Az északnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 6, 11 fok várható, de az Északi-középhegységben 2, 5 fokot mérhetnek.

Február 19. péntek: Nyugat felől megnövekszik, helyenként meg is vastagszik a felhőzet, de az ország nagy részén csapadék nem valószínű, csak az északkeleti határnál lehet estefelé helyenként eső, havas eső. Hajnalban néhol ködfoltok képződhetnek. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -4 fok között alakul, de az északkeleti határvidéken hidegebb is lehet. Kora délutánra többnyire 6 és 11 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de az Északi-középhegység térségében csak 1, 5 fok valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Nedvesek, csúszósak lesznek az utak, fokozott óvatossággal közlekedjünk! Délután már csak az Északi-Középhegységben, illetve a Dunántúlon néhol lehet csapadék, havazás, hószállingózás, nyugaton havas eső, eső formájában is. Éjszaka előbb egy meleg, majd egy hidegfront hoz újabb csapadékot, amelyből az északnyugati határ környékén eső, ónos eső is lehet. Szerdán a csapadékzóna egyre keletebbre szorul, általában eső várható, de északon néhol ónos eső eshet. Északkeleten továbbra is havazás várható, amely pár cm friss hóréteget okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható, fejfájás, migrén, szédülés, a melegfrontra érzékenyeknél álmatlanság, csökkent koncentráló-képesség fordulhat elő.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!