Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 10.)

2021. február 10., szerda.

Névnap

Elvira

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.30 Ft

USD: 295.57 Ft

CHF: 331.39 Ft

GBP: 408.44 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44511.16

OTP: 13520 Ft

MOL: 2332 Ft

RICHTER: 8600 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Február 10. szerda: Túlnyomóan borult lesz az ég, és ismét szinte országszerte valószínű csapadék. Döntően esőre kell számítani, de főleg a reggeli, délelőtti órákban az északi megyékben átmenetileg ónos eső is előfordulhat helyenként. Emellett az északnyugati tájakon és az Északi-középhegységben lehet vegyes csapadék, amely majd visszavált esőbe. Estétől azonban a Dunántúl északnyugati részein a beáramló hideg levegő hatására ismét havas esőre, majd hóra kell számítani. Délutánig a délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a Dunántúlon mind nagyobb területen fordul északira, északnyugatira a szél, amely estétől egyre nagyobb területen viharossá is fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén 0 és +6, a déli megyékben 7 és 11 fok között alakul. Késő este -4 és +7 fok várható, de északnyugat felől gyorsan csökken a hőmérséklet.

Február 11. csütörtök: Éjjel túlnyomóan borult idő várható. Nyugaton már reggel, délelőtt egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet, és felhőátvonulások várhatóak a többórás napsütés mellett, a keleti, északkeleti megyékben viszont akár estig borult maradhat az ég. A Dunántúl nagy részén már reggelre megszűnik a csapadék. Napközben keleten is csökken a csapadékhajlam, de hózáporok helyenként még este is előfordulhat. Megerősödik, sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél. A reggeli órákban -7, +6 fokot mérhetnek, majd napközben az enyhébb keleti vidékeken is fagypont alá hűl a levegő.

Február 12. péntek: Felhőátvonulások várhatók sok napsütéssel, keleten, északkeleten lehet felhősebb az idő, errefelé nagyobb eséllyel fordulhat elő hózápor, havazás. A nyugati, északnyugati szelet több helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -15 fok között valószínű, de a derült, szélvédett, havas részeken -15, -20 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és -9 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Továbbra is nedves levegő érkezik fölénk, emiatt sokfelé várható csapadék. Többnyire eső miatt lesznek csúszósak az utak, de északkeleten és a Kisalföldön hó is eshet, ott síkos útszakaszokra is számíthatunk. Szerda késő este a Dunántúlon viharossá fokozódó szél iránytartási problémát okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Egyelőre kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. Az esti óráktól hideg fronthatás kezdődik. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, erősödik a görcshajlam.

