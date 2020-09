Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. szeptember 16.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2020. szeptember 16., szerda.

Névnap

Edit

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.88 Ft

USD: 302.02 Ft

CHF: 332.53 Ft

GBP: 389.36 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 34248.86

OTP: 10460 Ft

MOL: 1615 Ft

RICHTER: 6755 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Szeptember 16. szerda: Dél felől fátyolfelhők érkeznek fölénk, amelyek kissé szűrhetik a napsütést, emellett kevés gomolyfelhő is képződik. Csapadék azonban továbbra sem lesz. Főként a Duna vonalában és a déli országrészben megélénkül, néhol megerősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 között valószínű. Késő estére többnyire 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Szeptember 17. csütörtök: Kezdetben magasszintű felhőzet szűrheti a napsütést, majd a déli óráktól egyre többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és szórványosan zápor, zivatar is várható, eleinte főleg nyugaton és északon, majd másutt is. A szél északira, északkeletire fordul, délutántól sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar térségében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.

Szeptember 18. péntek: Az ország középső részén délelőtt, másutt már reggelre csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég, és ezt követően napos idő alakul ki kevés gomolyfelhővel. Csapadék napközben már nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk vagy erős lökések kísérik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható, de a szélvédett, derült északi tájakon hidegebb valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, mindössze a hajnali, reggeli órákban kisebb körzetekben alakulhat ki átmenetileg köd.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem terheli szervezetünket.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!