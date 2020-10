Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 21.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2020. október 21., szerda.

Névnap

Orsolya

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.20 Ft

USD: 306.65 Ft

CHF: 338.46 Ft

GBP: 397.84 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33700.78

OTP: 10030 Ft

MOL: 1636 Ft

RICHTER: 6770 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Október 21. szerda: Fátyolfelhős, napos időre számíthatunk, de főként északon időnként vastagabb is lehet a felhőzet. Csapadék nem lesz. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, néhol viharos közeli lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, csak északkeleten lehet kissé hűvösebb. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Október 22. csütörtök: Délen, délkeleten derült vagy gyengén felhős lesz az ég, több órára kisüt a nap, az ország északi felén tartósabban felhős, párás, ködös területekre is számítani lehet. Általában nem várható csapadék, de a felhős, párás körzetekben előfordulhat gyenge szitálás. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, a Dél-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de a borult részeken ennél kissé hűvösebb lesz.

Október 23. péntek: Délen, délkeleten változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Elsősorban az ország északnyugati, északi felén sokfelé számítani lehet rétegfelhőre, illetve párásságra, ködfoltokra. Estétől mindenütt vastagszik a felhőzet. Általában nem várható csapadék, de a felhős, párás körzetekben előfordulhat gyenge szitálás. Északon többnyire mérsékelt marad a légmozgás, délen sok helyütt megélénkül a nyugati, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, északon lesz a hűvösebb idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hajnalban rétegfelhőzet, illetve ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat. Emellett a ködös tájakon szitálás is előfordulhat, amely síkossá teheti az utakat. Kedden a Dunántúlon viharos lökések is nehezíthetik az iránytartást. Az időjárás most koncentráció-zavart okozhat, figyeljünk jobban egymásra.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfront jellegű hatás miatt fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás jelentkezhet, és ingerlékenyebbekké válhatunk.

Akciók

