Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. július 1.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2020. július 1., szerda.

Névnap

Tihamér, Annamária

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.71 Ft

USD: 316.11 Ft

CHF: 333.73 Ft

GBP: 390.81 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35817.88

OTP: 11020 Ft

MOL: 1858 Ft

RICHTER: 6520 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Július 1. szerda: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, csak délután, este a Dunántúlon lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és ott elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Néhol megélénkül a déli, délkeleti szél. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Július 2. csütörtök: Erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható több-kevesebb napsütéssel. Hajnaltól elszórtan, napközben már másutt is több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, délen lesz a melegebb.

Július 3. péntek: Közepesen vagy erősen felhős idő valószínű jellemzően rövidebb napos időszakokkal. Többfelé kell záporra, zivatarra számítani. Az északi szél megélénkül, sőt helyenként meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 30 fok között alakul, de az Alpokalján ennél néhány fokkal hűvösebb lesz.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hidegfront vonul át térségünk felett. A front mentén, illetve előtte is több helyen kialakul zápor, zivatar, helyenként felhőszakadással, jégesővel. Lesznek csúszós utak, helyenként vízátfolyás, vagy villámárvíz miatti áradás is nehezítheti a közlekedést. Sokfelé megerősödik az ÉNY-i szél, főleg zivatarok környékén erősen viharos lökések is várhatók. Kedden csapadéknak kicsi az esélye, általában száraz utakon autózhatunk, és a szél is mérséklődik.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfront jellegű hatásra számíthatnak a különösen érzékenyek. Náluk előfordulhat fejfájás, álmatlanság. Ingadozhat a vérnyomás.

Akciók

