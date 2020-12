Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 2.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2020. december 2., szerda.

Névnap

Melinda, Vivien

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 356.22 Ft

USD: 294.95 Ft

CHF: 327.91 Ft

GBP: 395.85 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 38751.98

OTP: 11880 Ft

MOL: 2012 Ft

RICHTER: 7180 Ft

Országos középtávú előrejelzés

December 2. szerda: Délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. A Dunántúlon több és vastagabb lesz a felhőzet, kelet, északkelet felé haladva ugyanakkor egyre kevesebb felhőre, több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék délutánig nem valószínű, késő délutántól, estétől azonban a délnyugati, nyugati tájakon már előfordulhat helyenként gyenge vegyes halmazállapotú csapadék: a nyugati határvidéken havazás, havas eső, másutt inkább ónos eső, fagyott eső. A keleties szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. Késő estére általában +1 és -5 fok közé hűl le a levegő.

December 3. csütörtök: A Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten szakadozottabb felhőzet valószínű, ott néhány órás napsütés is lehet. A Dunántúlon, majd a középső országrészben egyre többfelé várható csapadék; a nyugati határvidéken havazás, havas eső, a délnyugatin ónos eső, másutt eső valószínű. A délkeleti, keleti szél több helyütt megélénkül, a középső országrészben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között valószínű, de délkeleten 7, 8 fok is lehet.

December 4. péntek: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd szakadozik, vékonyodik a felhőzet, néhány órára kisüthet a nap. Kezdetben a nyugati és a középső országrészben többfelé eshet az eső, majd megszűnik a csapadék. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet Általában 3 és 8 fok között alakul, de délkeleten néhol 9, 11 fokot is mérhetnek.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka párássá válik a levegő, foltokban köd képződhet. Számottevő csapadék ugyan nem lesz, de helyenként a szitálás miatt nyirkos, csúszós lehet az útburkolat. Szerdán késő délutántól, kora estétől a nyugati vidékeken vegyes csapadék, kisebb ónos eső várható. Vezessünk óvatosan.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb részein melegedés kezdődik.

Akciók

