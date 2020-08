Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. augusztus 19.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2020. augusztus 19., szerda.

Országos középtávú előrejelzés

Augusztus 19. szerda: Az ország nagyobb részén gomolyfelhős, napos időre számíthatunk helyenként záporral, zivatarral. Ugyanakkor elsősorban az északkeleti, keleti megyékben a felhőzet csak lassan kezd el szakadozni, gomolyosodni, és arrafelé jóval nagyobb számban várható további eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között lesz, de a felhős északkeleti tájakon csupán 21, 22 fok várható. Késő estére 17 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Augusztus 20. csütörtök: Napos idő várható általában kevés felhővel. A keleti, északkeleti megyékben lehet kicsivel több a gomolyfelhő, arrafelé néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.

Augusztus 21. péntek: Napos idő várható, emellett főként keleten képződhetnek gomolyfelhők, de ezek csapadékot nem adnak. A változó irányú szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka és kedden napközben is többfelé, több alkalommal várható eső, zápor, zivatar, helyenként hevesebb csapadékhullás is lehet, emiatt csúszósak lesznek az utak. A nagyobb felületű pocsolyák elfedhetik az úthibákat, emiatt is vezessünk óvatosabban. A Kisalföldön és a Bakonyban a megélénkülő, néha megerősödő északnyugati szél iránytartási problémát okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Léköri front ugyan nincs a közelünkben, de hidegfronti tünetek lehetnek.

