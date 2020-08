Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. augusztus 12.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2020. augusztus 12., szerda.

Névnap

Klára

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 345.16 Ft

USD: 294.55 Ft

CHF: 320.29 Ft

GBP: 383.64 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 36363.83

OTP: 10920 Ft

MOL: 1795 Ft

RICHTER: 7075 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Augusztus 12. szerda: Az ország nagyobb részén többnyire gyengén felhős, napos idő lesz. A délnyugati harmadban azonban a nap első felében még erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan záporeső, zivatar is kialakulhat, majd délutántól északkelet felől ott is egyre többfelé csökken a csapadékhajlam, estére pedig kiderül az ég. Főként keleten megélénkül az északi, északkeleti szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére általában 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Augusztus 13. csütörtök: Napos időre számíthatunk az ország nagy részén kevés, a Dunántúl nyugati felén több gomolyfelhővel, illetve nyugaton délután növekvő fátyolfelhőzettel. A Dunántúl nyugati felén helyenként zápor, zivatar várható, másutt csapadék nem valószínű. A Dunántúlon helyenként megélénkül a déli szél, zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között valószínű.

Augusztus 14. péntek: Északkeleten általában kevés felhő, napos idő várható, másutt sok magasszintű felhő mellett erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre van kilátás, és több helyen valószínű zápor, zivatar, nyugat felé haladva növekvő eséllyel. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 32 fok között valószínű. A Dunántúlon lesz napközben a hűvösebb.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Kedvezőek lesznek a közlekedés időjárási feltételei. Csak a lokális csapadékgócokban válhatnak átmenetileg csúszóssá az útszakaszok, illetve intenzívebb csapadéktevékenység környezetében ideiglenesen csökken a látástávolság.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás nincs. Nagyobb városainkban a meleg idő megterhelő lehet.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!