Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. április 29.)

Névnap

Péter

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.22 Ft

USD: 329.19 Ft

CHF: 338.46 Ft

GBP: 410.66 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33808.22

OTP: 8725 Ft

MOL: 1979 Ft

RICHTER: 6915 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Április 29. szerda: Délkeleten is megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet. Napközben az erős gomolyfelhő-képződés mellett az Alföldön több, a Dunántúlon kevesebb napsütés várható. Nyugat felől egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is lehet. Többfelé megerősödik a délnyugati, az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél. Zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 18 és 25, késő este 11 és 16 fok között valószínű.

Április 30. csütörtök: Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, majd késő délutántól, estétől nyugat felől egyre többfelé beborul az ég.Napközben főként keleten, északkeleten lehet zápor, zivatar, majd este Nyugat-Magyarországon is lehet már csapadék. A nyugati, délnyugati szél időnként megélénkül, de zivatarokban erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.

Május 1. péntek: Borul lesz az ég, majd a déli óráktól nyugat felől csökken a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, illetve néhol zivatar is. A kiterjedt csapadékzóna kelet felé mozog, keleten még az esti órákban is eshet. Ezzel együtt a nap második felében a Dunántúlon újra záporok, zivatarok képződnek. A délnyugati, majd a nyugatira,északnyugatira forduló szél főleg a Dunántúlon megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Változóak lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Az ország nagyobb részén száraz utakon autózhatunk, ugyanakkor elszórtan számítani lehet záporesőre, néhol zivatarra, így nedves, csúszós útszakaszokra. A déli szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős széllökések is lehetnek.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem várható, de a magasban hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé, így fejfájás, vérnyomás csökkenés előfordulhat.

