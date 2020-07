Súlyos bírságba fut az Adrián rengeteg magyar: nem is sejtik, hogy ezt tilos

A horgászat még mindig az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, évente nagyjából 500 ezer magyar fog pecabotot. Nem árt azonban észben tartani, hogy nem csak itthon, külföldön is kötelező kiváltani a horgászengedélyt, különben súlyos bírságot sózhatnak a nyakunkba.





Habár a különböző felmérések mind azt mutatják, hogy a járványhelyzet miatt a magyarok inkább belföldön nyaralnak idén, azért sokan döntenek mégis úgy, hogy a legközelebbi tenger mellett, az Adria partjainál pihenik ki ezt a szokványosnak egyáltalán nem mondható évet.

Már ha tehetik! Ugyanis a környező országokban ismét emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma, ezért Orbán Viktor miniszterelnök a ma reggeli interjúban úgy fogalmazott, hogy mivel a vírus "behurcolásának" nagy a kockázata, ezért hazánkban is újabb korlátozásokra kell számítani, de azt még nem lehet tudni, pontosan mikor.

Addig azonban szabadon utazhatunk, egyelőre még nem kell lemondanunk a tengeri nyaralásról. És ha már víz, akkor peca! Ám ezzel kapcsolatban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy

komoly büntetést kockáztat az, aki engedély nélkül pecázik az Adrián.



A MOHOSZ hivatalos statisztikái szerint közel 500 ezer honfitársunk fog botot évről évre, akkor az is egyértelmű, hogy bőven vannak olyan családok is, akik egy külföldi útra is csomagolnak felszerelést, vagy vesznek valamilyen könnyűszerelékes megoldást a helyi árusoknál.

És hiába kommunikálják a horvát szállásadók előszeretettel - vélhetően azért, hogy magukhoz csábítsák a vendégeket -, hogy a tengerre nem kell náluk horgászengedély: akár partról, akár csónakból, és akár csak egy zsebpecával is, de horgászunk az Adrián, akkor az engedély kiváltása kötelező! Az ellenőrzés ugyan nem túl gyakori, akit viszont lefüllnek,

3 ezer kunás, azaz mai árfolyamon 141 ezer forintos bírságot is a nyakába varrhatnak!

Az engedély 60 kunába kerül külföldi felnőttek részére egy napra, ez mai árfolyamon 2800 forint. Az éves egy kicsit húzósabb, az 800 kuna, 37 ezer forint. Horgászvizsga nem szükséges az engedély kiváltásához!

A Horvát Földművelésügyi Minisztérium honlapján pedig a legfontosabb kérdéseinkre is választ kaphatunk. Így például az is kiderül, hogy a komolyabb horgásztúrákat szervező cégek jellemzően gondoskodnak a szükséges papírokról is. Ennek azonban minden esetben kérdezzünk utána.

Címlapkép: Getty Images