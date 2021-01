Sötétvörös zónák, utazási szigorítás: komoly korlátozásokat vezetne be az EU

Új utazási korlátozások bevezetésére készül az EU: az új, sötétvörössel jelölt zónákból csak kötelező tesztelés és karantén után lehetne kiutazni. Ursula von der Leyen azt is bejelentette, hogy vasárnaptól csak negatív teszttel lehet majd kívülről beutazni az Unió területére.

A nem létfontosságú utazások szigorítására készülhetünk az Európai Unióban, derült ki az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács csütörtök esti ülése után. Az Európai Bizottság bevezetne egy új, sötétvörös kategóriát, amibe az aktuálisan leginkább fertőzött régiókat sorolnák: kötelező teszt és karantén várna azokra, akik el akarnak jönni egy ilyen területről.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök nyitva tartaná a tagállami határokat a közös piac védelme érdekében. Szerinte az egyszerű határzár nem segít kordában tartani a vírust, ellenben veszélybe sodorja a gazdaságot. Bejelentette, hogy vasárnaptól csak negatív teszttel lehet majd kívülről beutazni az Unió területére, vélhetően ez azokat érinti majd, akik nem létfontosságú okokból érkeznek. Franciaország pedig az uniós állampolgárokat is csak 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel engedi be vasárnaptól, hacsak nem kereskedelmi vagy üzleti céllal érkeznek. Az elnöki hivatal szerint néhány más tagállam is hasonló szabályozásra készül.

Sebastian Kurz osztrák kancellár is a beutazási feltételek szigorítását szorgalmazta, Belgium pedig februárban zárná le a határait. Megállapodtak abban is, hogy ki kell dolgozni az oltási könyvek rendszerét, de még nem világos, hogyan és mikortól működhetne.

Az Európai Tanács szeretné felgyorsítani a védőoltások beadását, közleményük szerint a cégek kötelesek betartani korábbi vállalásaikat. Megerősítették, hogy a vakcinákat egyszerre, lakosságarányosan osztják szét.

