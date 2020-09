Sokkoló videó: szembe hajott a forgalommal az autópályán a 8-as főúton Balaton felé ez a sofőr

Az utóbbi napokban két szembehajtásos esetet is rögzítettek: Egy kamion az M5 bevezetőnél lévő Auchan áruháznál hajtott fel rossz irányba az autópályára, majd vélhetően kilométerek után terelték le, a hétvégén pedig a 8-as főúton a Balaton felé vettek videóra egy forgalommal szemben haladó kocsit. A rendőrök megállították és visszafordították a sofőrt. Mutatjuk a videót.

A rendőrség adatai szerint az elmúlt években tíz személyi sérüléses baleset történt amiatt, mert valaki a forgalommal szemben haladt a magyar utakon. Most hétvégén két ilyen szembehajtásos eset is történt, szerencsére egyikből sem lett baleset. A 8-as főúton haladó autóról felvétel is készült:





