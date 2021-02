Sokkoló videó: így mennek a magyar autósok szemben a forgalommal ezen az úton

Megdöbbentő felvételeket rögzített az elmúlt hetekben a Magyar Közút kamerája az M44-es autóútra vezető új békéscsabai turbó körforgalomnál. A szabályoknak megfelelő, egyértelmű kitáblázás ellenére egyes közlekedőknek még nem sikerült megszoknia a környéken újdonságnak számító többsávos körforgalmat. A felvételeken jól látszik, hogy az autósok megijednek attól, hogy az M44-es autóútra hajtanak fel és hidegvérrel visszatolatnak vagy éppen forgalommal szembe fordulnak. Aki igazi csattanóra vágyik, annak érdemes kivárni a most megosztott videó végét a legelképesztőbb jelenetért.

A sofőrök a körforgalom előtt nem a továbbhaladási irányuknak megfelelő forgalmi sávba soroltak, amire burkolati jelek és jelzőtáblák is egyértelműen figyelmeztetik az autósokat a csomópont előtt. A turbó körforgalomban az egymással párhuzamosan haladó sávokat egymástól át nem járható, de a vízelvezetést lehetővé tevő elemekkel, az útfelületből kiemelkedő gömbsüvegsorral választották el. A körpályán a forgalmi sávok fizikai elválasztása csak ott szakad meg, ahol keresztező járművek lépnek be a csomópontba. Aki a külső sávba sorol be, az az új M44-es autóútra tud csak felhajtani, míg a másik sávból az M44-esen túl ki lehet hajtani a 44-es és a 47-es főútra is.

A Magyar Közút szakemberei a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében arra hívják fel a közlekedők figyelmét, ha az előjelzések ellenére véletlenül nem a számukra megfelelő sávban hajtanak be a körforgalomba és emiatt az M44-es autóútra hajtanak fel, ne tegyenek meggondolatlan lépéseket, ne tolassanak vissza, ne álljanak és ne forduljanak meg! Ha navigációs eszközt használnak, figyeljenek arra is, hogy az friss adatokat tartalmaz-e, abban szerepel-e az új út és csomópont. Az útszakasz egyelőre díjmentesen használható, ráadásul csupán négy kilométerre található a legközelebbi csomópont, ahol biztonságosan le tudnak hajtani, illetve visszatérni a turbó körforgalomhoz, tehát nem éri meg kockáztatni. A szakemberek a következő hetekben az előírásokon túl újabb burkolati jelekkel és táblákkal erősítik tovább a csomóponti ágak előjelzéseit, valamint az autóút legközelebbi lehajtójára is külön táblán hívják majd fel a figyelmet, ezzel is megakadályozva a balesetveszélyes tolatásokat és visszafordulásokat.

(Címlapkép: Magyar Közút)