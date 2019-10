Skandináv csúcssportot tanulhatnak ingyen a magyarok a Budai hegyekben

Ingyenes nordic walking napot rendeznek a hétvégén Budapesten. A foglalkozások ingyenesek lesznek, a helyes eszközhasználatot is tanítani fogják.

Október 5-én, délelőtt 9 órától Budapest egyik kedvelt természetjáró helyszínén, a Gyermekvasút Szépjuhászné megállója melletti területen tartanak egész napos oktatást, technikai bemutatókat, játékos erdőismereti órákat és vezetett túrázásokat felölelő nordic walking napot. Kezdőket, haladókat, fiatalokat, időseket egyaránt várnak a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa évad keretében megvalósuló rendezvényre, amelyen a már ma is tömegek által kedvelt és bármely évszakban gyakorolható sportot lehet testközelből megismerni.

A nordic walking alapjai sífutásból eredeztethetőek, ezért is tartozik elválaszthatatlanul hozzá a két speciális bot, amelyek használatához el kell sajátítani a megfelelő fogás-, mozgás-és tartástechnikát. Miután a sima sétánál intenzívebb gyaloglásról van szó, a botok hasznos funkciót töltenek be a különböző terepeken áthaladó túrák során, mert segítik és biztosítják a folyamatos mozgást. Ezen kívül csak egy strapabíró túracipőre van szükség a természetjáráshoz, és már lehet is indulni a szabadba.

A nordic walking mellett szól, hogy rendszeres gyakorlása kifejezetten jótékony hatással van az emberek fizikai és mentális állapotára. Gyaloglás közben a test izmainak mintegy 90 százalékát mozgatjuk át, továbbá a szívre és tüdőre kíméletes mozgás meglepően hatékony zsírégető. A bot nélküli sima sétához képest, akár 20-46 százalékkal is több kalóriát dolgozunk le egyetlen túra ideje alatt. Tagadhatatlan és cseppet sem utolsó szempont az is, hogy gyaloglás közben jókat lehet beszélgetni a sporttársakkal, ami kifejezetten szórakoztatóvá teszi az intenzív sportolást.