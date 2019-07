Rongyrázás a köbön: ilyen luxusutakon nyaralnak idén a magyar celebek

Nem akármilyen nyaralásokon vesznek részt idén a magyar celebek, van aki Egyiptomba, van aki a Maldív-szigetekre utazott, de sokan vannak olyanok is akik maradtak az EU-ban, és Olaszországba vagy Cyprusra indultak el. A celeb topdesztinációinak kicsit utánajárva összeszedtük mennyibe kerülhet többet között egy sharm el sheiki luxusút, de megnéztük azt is, hogy mindez hogy jön ki Szicíliában, Máltán vagy éppen a párizsi Disney Landben.

Itthon is és egész Európában nagyban tombol a nyár, úgyhogy nem csoda, hogy a hazai hírességek is igencsak magukhoz kapták a bőröndöt és nekivágtak a nagybetűs nyaralásnak. Nem is akárhová persze. A Fókusz július 10-i adásából például kiderült, hogy:

Istenes Bence és családja Egyiptomba,

Dobó Ági, valamint Caramel a párizsi Disney Landba,

Gáspár Laci, a Bárdosi, illetve a Schobert család Olaszországba, utóbbi még Cyprusra is elutazott,

Rácz Jenő és Gyuricza Dóri pedig Máltán pihente ki az eddigi éves fáradalmait.

A desztinációkból jól látszik, hogy a hazai sztárvilág nagyjából hozza az átlagos magyar úti cél érdeklődést, hiszen a sokak körében népszerű helyek, mint Egyiptom vagy Olaszország itt is megjelenik. De vajon mennyibe kerülhetnek fényűző kivitelben ezek a kis kiruccanások? Ennek jártunk most utána.

Egyiptom

Egyiptom a legfrissebb statisztikák szerint abszolút Top 5 desztinációnak számít a magyarok körében. Sharm el Sheikh, ami az egyik nagy kedvence az utazóknak. Rövid keresgélés utána 230-300 ezer forint környékén már lehet találni szállással (félpanzió) + repülőúttal kínált ajánlatokat. De egy ötcsillagos all inclusive 6-8 napos kiruccanás már kb. 600-700 ezer forinttól kezdődik.

Párizs - Disneyland

Ha valaki kifejezetten a párizsi Disneylandbe menne a gyerekkel, akkor válogathat tematikus utak közül vagy intézheti magának a belépők megvásárlását. Amik egyébként egyáltalán nem olcsóak. A Disney Santa Fe kétcsillagos szállodában megszállva, két éj - három napra a felnőtt árak forintosítva 90-100 ezer forint körül kezdődnek, míg a gyermekeknek nagyjából 30-40 ezertől. De ehhez ugye még hozzá kell csapni az utazási költségeket. Jó hír, hogy sok csomag, mint például a fentebb említett lehetőség is magában foglalja a parkbelépő árait. De ez persze csak a jéghegy csúcs, ha valaki igazán bele szeretne lendülni a helyi szállodák, illetve a park minél nagyobb kihasználásba, akkor milliós tételek is pikk-pakk eltűnhetnek.

Olaszország

Olaszországot nem kell bemutatni a magyaroknak, óriási az ide utazók száma évről-évre. Nagyon sokan választják például Bibionét, a Garda-tavat, de Szicíliát is. Bibionéba olcsóbb szállásokat például már 40-50 ezer forint környékén is találnunk 8 napra, persze egy négy csillagos szálloda már több mint 100 ezer forintot is elvihet a kasszából és akkor még az utazási költség nem is beszéltünk. Szicília ennél valamivel már húzósabb tétel, de a szállások ott is nagyon változatos áron állnak az ember rendelkezésére, 6 napra találni úgy 200 000 forintért, mint 577 ezer forintért is, igaz előbbi 4, utóbbi egy 5 csillagos szálloda ajánlata. Ha Garda-tóhoz ruccannánk le sem úsznánk meg túl olcsón egy hetet, egy kétágyas szoba még egy háromcsillagos szállodában is több mint 300 ezer forint, de ötcsillagos ajánlatot találni 1 millió forintért is.

Cyprus

Ha valaki augusztus elején ruccanna ki az egyre többek által keresett Cyprusra, akkor közvetlen járattal 60-70 ezer forintból már letudhatja a repülést, míg szállást nagyjából 50-200 ezer forint között már lehet találni, mindezt két felnőttre kalibrálva.

Málta

Máltára ugyanerre az időszakra drágábbak a jegyek, oda vissza érdemes inkább 100 ezer forinttal számolni, és egy öt csillagos szálloda hat napra majd fél millióba is kerülhet. Persze egy olcsóbb helyet, 2 csillagnyival például már találhatunk 200 ezer forint környékén is, mindezt kétágyas szobákra értve.

Messzebb is van élet, nem is akármilyen

A top európai és észak-afrikai desztinációkon kívül persze van még élet, A Hot Magazin például arról számolt be, hogy Ifj. Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, barátnőjével a trópusokra utazott, méghozzá a Maldív-szigetekre.

Itt persze már elég nagy luxust is lehet találni, egy hétre egy főre csak a szállást 700-800 ezer forintra is lehet számolni, igaz elég impozáns, 5 csillagos hotelekkel kalkulálva persze. Ami persze lehet egészen 200-300 ezer forintig is attól függően, hogy mivel éri be az ember, és legfőképp, hogy mikor. Rossz hír azonban, hogy a Maldív-szigetekre, nem igazán mennek fapados repülők, így ha valaki egy hétre menne, akkor két felnőttre számolva 1 átszállással a repülőjegy 300 ezer forint környékén jön ki.

Csak biztosítás legyen

Arról a Pénzcentrumon is rendre beszámolunk, hogy mennyire fontos, hogy ha valaki külföldre utazik legyen utasbiztosítása. Mégis a

külföldre utazók fele nem köt biztosítást, pedig az akkor is hasznos, ha már rendelkeznek európai egészségbiztosítási kártyával (ekk)

- mondta el a júniusban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnökségi tagja.

Molnár László ekkor azt is kifejtette, hogy gy külföldre utazó csak EU-s egészségbiztosítási kártyával rendelkezik, akkor csak állami intézményeknél jogosult ellátásra, és egyes országokban az ellátás 10-20 százalékos önrész kifizetésével is jár, ami több ezer eurót is jelenthet.

Nem mellékes, hogy az ekk-tól eltérően az utasbiztosítás felelősséget vállal a poggyászkárokra és a beteg esetleges szállítására, valamint a bajba került utasoknak 24 órás telefonos asszisztenciát is nyújt - fűzte hozzá. Mint elmondta, a legfrissebb statisztikák szerint a külföldre utazók 20 százaléka az indulás előtti utolsó napokra hagyja biztosítása megkötését.