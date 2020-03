Rongyrázás a köbön: ilyen luxushelyeken telelnek idén a magyar celebek

Nem akárhol telelnek idén a magyar celebek: van aki Malajziában, más Indozéiában sütteti a hasát, míg megint mások Kubába utaznak. A mínuszok elől a legtöbben meleg helyekre menekültek, azonban ez nem olcsó mulatság. Mutatjuk mennyibe kerülnének ezek az utazások egy átlagember számára.





Bár a naptár szerint tavasz első napja van, azért kint még sokszor napközben is dúl a cidri, pedig az ember már szívesen szögre akasztaná a téli kabátját. A magyar celebek sem éreznek másként, el is utaztak melegebb éghajlatra telelni. Persze nem akárhová! A story magazin szerint:

Fluor Tomi és Sarkadi-Szabó Eszter Dominikára

Dallos Bogi és Puskás Peti Balira

Keresztes Ildikó Indonéziába

Görgényi Fruzsina és Vastag Csaba Kubába

Vasvári Vivien pedig Malajziába utazott.

Nem csak a celebek, hanem a magyarok általában szeretik kihasználni a téli időszakot is az utazásra, akár egy pár napos városnézésre, akár azért, hogy magukba szívhassanak egy kis D-vitamint a tengernél. Bár a február-márciusi időszak nem a legtipikusabb utazási szezon hazánkban, évről évre egyre többen repülnek ilyenkor is a Wizz Air egy korábbi felmérése szerint. A közép-európai turisták legszívesebben Rómába, Barcelónába és Milánóba utaznak - ez utóbbi most a koronavírus járvány miatt nem javasolt.

Február-márciusban a magyaroknak kevesebb mint fele, 48 százaléka utazik legfeljebb 3 napos városnézésre, és az említett úti célok mellett még Lisszabon, London és Madrid kerül be a legnépszerűbbek közé.

A magyarok 52 százaléka választ ilyenkor "téli napsütéses" úti célt: a népszerűségi lista élén a Kanári-szigetek, elsősorban Tenerife, és Málta állnak, a sort pedig Dubai és Larnaca folytatja.

Dominikai Köztársaság

Nem keverendő a Dominikai Közösséggel, mely ugyanúgy a Karib-tenger szigetvilágának része, csak jelentősen kisebb. Flour Tomi és párja, Sarkadi Sazbó Eszter első évfordulójukat ünnepelték a tengerparton, ahol az évnek ebben a szakában (is) szuper idő van. A hosszú oda és visszaút miatt érdemes minimum 10 napra utazni, hogy biztos ki tudja pihenni magát az ember.

Repjegyek Budapestről már 240 ezer, Bécsből 245 ezer forinttól elérhetőek oda-vissza 1 fő részére. Szállást már olcsóbban lehet találni, 2 főre 9 éjszakára 80 ezer forintért is találhatunk megfelelő apartmant, viszont ha maximális kényelemre vágyik az ember, a 4 csillagos hotelek 260 ezer forinttól várják a párokat 9 éjszakára.

Bali, Indonézia



Az indonéz sziget közvetlenül Jáva mellett található, a szerelmesek egyik legkedveltebb úti célja, gyönyörű flórája és faunája, rizsteraszai és tengerparjai miatt. Az idő ott is fantasztikus, amikor nálunk még bővel 10 fok alatt van a hőmérséklet. Puskás Peit és Dallos Bogi első közös vakációjukat töltötték itt, mely emlékezetes élmény is volt számukra.

Balira kissé nehézkes eljutni, általában több átszállás is vár az utazókra. Aki nagyon garasoskodna az úttal, megpróbálkozhat sokféle fapados járat kombinációval, de ha sokat fizetünk, a majdnem egy napos út oda akkor sem lesz sétagalopp. A repülésre minimum (egy ésszerű méretű poggyásszal) 200 ezer forintot kell szánni, de figyelembe kell venni, mikor utazunk és mennyi átszállást - hol - és milyen kényelmi kategóriájú gépen vállalunk be. Ennek az összegnek a másfélszeresét simán, de a dupláját is rá lehet költeni az útra.

A szállást is meg tudjuk úszni olcsóbban, mint a repjegyeket, ha kifogunk egy olcsó apartmant, akár 50-60 ezer forintban megállhat a szállásköltség mindennel együtt, de persze a különböző luxusszolgáltatásokra vágyók szállásköltsége 300 ezerig is felkúszhat. Viszont minél tovább tartózkodunk Balin, annál jobban megéri: míg egy európai desztináció esetén az odajutás filléres, viszont a kiadások étkezésre, városnézésre - akár egy kávéra - nem túl pénztárcabarátak, addig Indonéziában ez fordítva van. Odajutni drága, ott viszont már olcsó minden a magyar pénztárcának is.

Indonézia

Keresztes Ildikó végre kihúzhatta ezt az országot a bakancslistájáról, amelyet az ízekért, illatokért és a kultúra megismerése miatt tervezett felkeresni. Balin kívül még számos gyönyörű, és kedvelt turista desztináció van az indonéz szigetvilágban, amelyeket érdemes megcsodálni.

A repjegy és a szállás ára hasonlóképpen alakul, mint Balin: az oda-vissza út drága, és ha olcsóbban szeretnénk megúszni, elég kényelmetlen is lehet, de ha már egyszer odajutott az ember, a szállást is megúszhatja alacsonyabb áron is, mintha Budapesten AirBnB-zne, az étkezésről, egyéb kiadásról nem is szólva.

Malajzia

Hogy ne menjünk túl messzire a térképen, egy újabb dél-kelet ázsiai szigetet veszünk célba: Malajziát. Vasváris Vivien új párjával, Zsigmonddal Langkawi szigetére utazott a mínuszok elől. Kuala Lumpurba oda-visssza Budapestről már 160 ezer forintért is eljuthatunk. Panziókban, hostelekben pedig megszállhatunk már 30 ezer forintért is 10 napra, de 100 ezer forintért akár már 5 csillagos szállodák is elérhetőek.

Kuba

Görgényi Fruzsina és Vastag Csaba külön utakon jártak: míg a színésznő egyedül utazott a karibi szigetországba, addig az énekes az Egyesült Államokból vette célba Kubát, hogy ott találkozzon kedvesével. Havannába minimum 270 ezer forintba kerül itthonról a repjegy, és több mint 14 órás útra kell számítani.

AirBnB-n már taláhatunk akár 30-40 ezer forintért is apartmanokat a sziget kevésbé frekventált részein, viszont már a 4 csillagos helyek is 200 ezer forint felett kezdődnek. Kubában a szállás és utazás költségei mellett a kisadásokra is többet kell számolni, mint a fent említett Indonéziában vagy Malajziában.

