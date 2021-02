Rohamosan terjed a brit koronavírus mutáns Németországban: az adatok mégis bátorítóak

Két hét alatt csaknem megnégyszereződött, 6-ról 22 százalékra emelkedett az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fokozottan fertőzőképes mutációinak aránya a Németországban regisztrált fertőződések körében - jelentették be szerdán Berlinben.

Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter elmondta, hogy a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) 23 ezer pozitív mintán végzett elemzése alapján különösen az először Nagy-Britanniában azonosított, B 1.1.7 jelzésű vírusváltozat gyors terjedése "aggasztó".

Ugyanakkor "bátorító", hogy a mutációk előretörésének közepette is csökken a napi új fertőződések száma. Ez azt jelzi, hogy a védekezés az új vírusváltozatokkal szemben is eredményes. Azonban a nagy óvatosságra lesz szükség a korlátozások lazításánál, és rendszeresen fel kell mérni a mutációk elterjedtségét. A miniszter arról is szólt, hogy február végére eléri a tízmillió adagot a kiszállított oltóanyag mennyisége, így lendületet vehet a SARS-CoV-2 elleni oltási kampány Németországban.

