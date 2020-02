Rengeteget szívtak a dugóban a pesti autósok tavaly: ekkor inkább el se indulj

Hihetetlen, de igaz: már azzal is kb. öt órával kevesebbet ülsz a dugóban Budapesten, ha a szerdai napokon egy órával később indulsz útnak délután. Az egyik térképes cég adataiból az is kiderült, hogy 2019-ben egy átlagos pesti autós több mint 6 napot ácsorgott a zsúfolt utakon.

Majdnem egy hetet (6 napot és 7 órát) szívott a dugóban egy átlagos budapesti autós tavaly a Tomtom friss statisztikái szerint. A térképszolgáltató cég adatai alapján összességében 37 százalékosra mérték a pesti utak zsúfoltságát, ennyivel több autó közlekedik rajtuk az ideálisnál. Ezzel a magyar főváros a 48. helyen áll a 416 város adatait összefoglaló világranglistán. Európai sem állunk túl jól, a magyar főváros a 19. helyen van a 73 viszgált, 800 ezer fölötti népességű városból.

Összesen több mint 426 ezer kilométernyi út dugóstatisztikáit összegezték, és kiderült, hogy a legjobb nap forgalom szempontjából 2019-ben december 24-e volt, amikor csak 7 százalékos volt a zsúfoltság a pesti utakon: ezt nagyon nem kell magyarázni, karácsonykor sokan otthon ünnepeltek ahelyett, hogy autóba ültek volna.

A legrosszabb nap pont két héttel korábban volt, december 12-én: azon a csütörtökön 70 százalékos zsúfoltságot mértek a Tomtomnál.

Az összegzésből kiderült, hogy a budapesti autópályaszakaszok zsúfoltsága valamivel mérsékeltebb a többi úthoz képest, csak 15 százalékos volt az átlag 2019-ben - a többi pesti úton 42 százalékot mértek.

Őrület, mennyit számít egy óra



Az is látható, hogy aki a csúcsforgalomban indul el Budapesten, az reggel, illetve este is 20 percet áll átlagosan a dugóban egy amúgy 30 perces út esetében. A Tomtom azt is közölte, hogy melyik időszakban a legdurvább a forgalmi helyzet a fővárosban: aki el akarja kerülni a gigadugót, az szerdán délután 5 és 6 óra között ne üljön autóba - ekkor 73 százalékos átlagos zsúfoltságot mértek az utakon. Holtversenyben szintén első ebben a tekintetben a csütörtöki nap ugyanezen időszaka.

Bár szinte mindenki tudja, hogy ha csúcsidőn kívül autózunk, akkor nem kell annyit dugóban állni, de így a számok nyelvére fordítva méginkább sokkoló, mennyit is számít egy óra plusz-míusz a budapesti forgalomban:

a Tomtom úgy kalkulál, hogy ha szerdán 6 óra - tehát a csúcs - után indulsz el, azzal egy amúgy 30 perces út alatt évente 5 óra dugóban állást spórolhatsz meg magadnak.

A reggeli csúcsok messze a hétfőn a legrosszabbak: 7 és 8 óra között bőven 70 százalék fölötti a zsúfoltság Budapest útjain. Ez a kedden-szerdán-csütörtökön 64-67 százalék között mozog, pénteken viszont sokan elengedik, hogy korán beérjenek dolgozni: még a legdurvább reggeli dugóban is csak 51-53 százalékos a terheltség. Ellenben sokan pénteken korán lelépnek a melóból, legalábbis a forgalmi adatok szerint a délutáni csúcs előbb kezdődik, és 1-2 órával tovább is tart. Ennek köszönhetően ugyan már 2 körül 54 százalék fölötti az átlagos zsúfoltság, de a legdurvább időszakban is csak 63 százalékos.

Lesz még rosszabb?

A cég 2017 óta közli a forgalmi adatok összegzését, így megnéztük azt is, hogy mi változott a magyar fővárosban két év alatt. Hát, 2017-ben még csak 31 százalékos volt a zsúfoltság a pestu utakon, és csak 16-17 perc ácsorgásra kellett számítani a csúcsidőben egy-egy 30 perces út alatt. A Tomtom szerint 2 éve még csak 124 órát (5 napot és 4 órát) szívott a dugóban egy átlag autós - ez tehát több mint egy nappal nőtt 2019-re. 2018-ban 35 százalék volt az átlag zsúfoltság, egy autós pedig abban az évben 5 napo és 22 órát tötymörgött átlagosan a forgalomban.

Címlapkép: Getty Images