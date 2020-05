Rengeteget bukik a BKK a járványon: faragnak a költségeken

Az év végéig akár 20 milliárd forintos bevételkiesést is okozhat a járványhelyzet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) számára - írja a Magyar Nemzet. A napilapot a Főpolgármesteri Hivatal arról tájékoztatta, hogy az elmúlt nyolc hétben közel nyolcmilliárd forintos a BKK bevételkiesése a 2019-es bázisévhez hasonlítva.

A főváros úgy tapasztalta, hogy a jelentős utasszámcsökkenéssel párhuzamosan a bevételek visszaesése is megfigyelhető a járvány ideje, és annak mértéke miatt. Annyi már biztosan látszik a városvezetés szerint, hogy a turizmussal összefüggő termékek, mint a napijegy vagy a repülőtéri vonaljegy, értékesítése a beutazási tilalom után drasztikusan visszaesett, és a járvány megszűnése után is csak lassan fog visszaállni. Emellett a bérletek értékesítése is jelentősen csökkent.

A Főpolgármesteri Hivatal arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy a járványhelyzet miatt a BKK felülvizsgálta a 2020. évi üzleti tervét és leállított minden olyan költségtételt, amely halasztható, valamint felülvizsgálta a futó szerződéseket is. Hozzátették azt is, hogy a menetdíjbevétel csökkenését a teljesítmény- és a költségcsökkentés nem tudja azonos ütemben követni. A lap arra nem kapott választ, hogy konkrétan mely fejlesztések késnek vagy maradnak el véglegesen és arra sem, hogy várható-e elbocsátás a cégnél, vagy szerződésbontás az alvállalkozókkal.

